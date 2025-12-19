快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

企業探討節能淨零新路徑／遠東SOGO百貨董事長黃晴雯 帶動廠商 邁進永續

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

遠東SOGO百貨長期實踐ESG，董事長黃晴雯昨（18）日表示，已證明ESG是門好投資，永續的氣氛也已深入同仁的DNA。她提到，新竹SOGO將在2028年成為台灣第一個碳中和的百貨，除了自己做得好，也帶動合作廠商，與廠商的關係也因此更加緊密。黃晴雯指出，百貨業的永續推動可以分為兩大面向：硬體的「綠色賣場」和軟體的「永續選商」。

在硬體面上，SOGO於2015年便主動向環境部申請碳標籤，並與產官學界合作制定相關規範。天母店更實現30%綠色採購，這些努力逐漸形成SOGO的DNA，並使每一家門市都取得碳標籤。無紙化經濟方面，SOGO透過175萬會員的App和電子支付系統，減少紙張使用，進一步降低碳足跡。在軟體面，SOGO也積極推動「永續選商」，以大帶小方式鼓勵廠商跟上永續腳步。為此，SOGO針對環境友善和社會責任方面表現優異的商品，發給廠商標章，並在兩個促銷檔期內加以推廣，進一步營造永續選商的文化，並帶動更多品牌加入這股永續潮流。

黃晴雯指出，百貨業作為一個複合式產業，其推動永續發展面臨不少挑戰，尤其是在範疇三方面。她表示，台灣在推動綠電方面相對較早，SOGO也與國際標準接軌，早早就開始進行綠電規劃。目前，SOGO天母店與新竹店均設有太陽能案場，並已進入第二期建設。黃晴雯強調，除了SOGO自我努力外，專櫃廠商的角色也至關重要。為了更好地協助廠商，SOGO採取「單一電號、多用戶」機制，不僅降低廠商採購綠電門檻，也加深百貨與廠商間合作關係。

SOGO 黃晴雯 綠電

延伸閱讀

遠東SOGO 永續五力 績優

遠東SOGO 以人為本 展現品牌形象

31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

相關新聞

能源論壇 經部次長談願景 賴建信喊多管齊下 推動能源轉型 2.0

經濟部常務次長賴建信昨（18）日表示，政府多管齊下推動能源轉型2.0，除了在多元綠能方面擴大社會溝通，亦推動深度節能，今...

智慧經營／華勝-KY董事長陳鏗勝 一條龍製程 搶全球客戶

不懼全球關稅戰亂流與大陸車市內捲，華勝-KY董事長陳鏗勝，靠一條龍製程整合能力以及不斷的研發，攻下大陸氛圍燈三成市占，包...

顯而立見／商業的交集與聯集

商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我...

管理錦囊／互動協作 共創新價值

被視為21世紀策略新典範的價值共創（Value Co-creation）思維，是指企業與顧客之間，利害關係人透過共同互動...

策略行銷／重建企業成長邏輯

這幾年，愈來愈多企業開始談AI。有人導入聊天機器人，有人嘗試自動化行銷，有人期待用AI解決人力不足的問題。然而在陪跑企業...

2025能源高峰論壇／能源署主秘翁素真：布局新能源 邁向永續

經濟部能源署主秘翁素真昨（18）日表示，氣候變遷是台灣永續發展必經試煉，沒有人是局外人，政府致力推動能源轉型2.0，以達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。