企業探討節能淨零新路徑／遠東SOGO百貨董事長黃晴雯 帶動廠商 邁進永續

遠東SOGO百貨長期實踐ESG，董事長黃晴雯昨（18）日表示，已證明ESG是門好投資，永續的氣氛也已深入同仁的DNA。她提到，新竹SOGO將在2028年成為台灣第一個碳中和的百貨，除了自己做得好，也帶動合作廠商，與廠商的關係也因此更加緊密。黃晴雯指出，百貨業的永續推動可以分為兩大面向：硬體的「綠色賣場」和軟體的「永續選商」。

在硬體面上，SOGO於2015年便主動向環境部申請碳標籤，並與產官學界合作制定相關規範。天母店更實現30%綠色採購，這些努力逐漸形成SOGO的DNA，並使每一家門市都取得碳標籤。無紙化經濟方面，SOGO透過175萬會員的App和電子支付系統，減少紙張使用，進一步降低碳足跡。在軟體面，SOGO也積極推動「永續選商」，以大帶小方式鼓勵廠商跟上永續腳步。為此，SOGO針對環境友善和社會責任方面表現優異的商品，發給廠商標章，並在兩個促銷檔期內加以推廣，進一步營造永續選商的文化，並帶動更多品牌加入這股永續潮流。

黃晴雯指出，百貨業作為一個複合式產業，其推動永續發展面臨不少挑戰，尤其是在範疇三方面。她表示，台灣在推動綠電方面相對較早，SOGO也與國際標準接軌，早早就開始進行綠電規劃。目前，SOGO天母店與新竹店均設有太陽能案場，並已進入第二期建設。黃晴雯強調，除了SOGO自我努力外，專櫃廠商的角色也至關重要。為了更好地協助廠商，SOGO採取「單一電號、多用戶」機制，不僅降低廠商採購綠電門檻，也加深百貨與廠商間合作關係。