2025能源高峰論壇／台電副總蔡志孟：電力淨零 轉型關鍵

台電副總經理蔡志孟昨（18）日表示，穩定供電是台電不變使命及責任，但未來用電成長倍增仍是大挑戰。尤其是AI時代，算力即國力，但沒有電力就沒有算力，AI資料中心成為驅動用電成長的新動能，台電盼「算力要追隨電力」，到鄰近電廠、合適地點設置。

蔡志孟昨日在2025能源願景高峰論壇以「電力淨零X電網韌性：穩定供電的轉型關鍵」為題發表專題演說。他表示，台電穩定供電同時，也面臨減碳淨零、氣候變遷衝擊，以及AI用電成長的挑戰。他並拋出「Power Couple」（電力供需匹配）概念，可讓供電更穩定無虞。

蔡志孟談話重點

AI資料中心已成各國用電成長新動能。蔡志孟指出，依國際能源總署預估，AI資料中心電力消耗將從2024年4,160億度（約是台灣年用電量1.6倍）、占全球1.5%，成長至2030年9,460億度、占全球近3%。

他指出，資料中心有群聚化效果，建置地點多靠近終端用戶及人口集中地區，特別是美國東岸、中國大陸沿海。而且，一座大型100千瓩（MW）規模的AI專用資料中心，其耗電相當於10萬戶美國家庭用電。

蔡志孟直言，很多國際大廠之所以選擇台灣設置雲端資料中心，主要是看上水電便宜，「用電給全世界，負擔卻留給台電。」

蔡志孟則提出「Power Couple」， 亦即電力供需匹配。以耗電的AI資料中心來說，台電希望引導至有燃氣機組區域建置，及有再生能源並搭配儲能設施，先由再生能源直接提供電力，既有燃煤電廠則做為備援電力，燃氣電廠主要持續供電至電網，才不會影響原有用戶權益，不會排擠民生用電。希望透過建立「算力與電力」最佳配合模式，因應AI資料中心用電成長挑戰。