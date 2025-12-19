快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

2025能源高峰論壇／台電副總蔡志孟：電力淨零 轉型關鍵

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台灣電力公司副總經理蔡志孟。記者曾學仁／攝影
台灣電力公司副總經理蔡志孟。記者曾學仁／攝影

台電副總經理蔡志孟昨（18）日表示，穩定供電是台電不變使命及責任，但未來用電成長倍增仍是大挑戰。尤其是AI時代，算力即國力，但沒有電力就沒有算力，AI資料中心成為驅動用電成長的新動能，台電盼「算力要追隨電力」，到鄰近電廠、合適地點設置。

蔡志孟昨日在2025能源願景高峰論壇以「電力淨零X電網韌性：穩定供電的轉型關鍵」為題發表專題演說。他表示，台電穩定供電同時，也面臨減碳淨零、氣候變遷衝擊，以及AI用電成長的挑戰。他並拋出「Power Couple」（電力供需匹配）概念，可讓供電更穩定無虞。

蔡志孟談話重點
蔡志孟談話重點

AI資料中心已成各國用電成長新動能。蔡志孟指出，依國際能源總署預估，AI資料中心電力消耗將從2024年4,160億度（約是台灣年用電量1.6倍）、占全球1.5%，成長至2030年9,460億度、占全球近3%。

他指出，資料中心有群聚化效果，建置地點多靠近終端用戶及人口集中地區，特別是美國東岸、中國大陸沿海。而且，一座大型100千瓩（MW）規模的AI專用資料中心，其耗電相當於10萬戶美國家庭用電。

蔡志孟直言，很多國際大廠之所以選擇台灣設置雲端資料中心，主要是看上水電便宜，「用電給全世界，負擔卻留給台電。」

蔡志孟則提出「Power Couple」， 亦即電力供需匹配。以耗電的AI資料中心來說，台電希望引導至有燃氣機組區域建置，及有再生能源並搭配儲能設施，先由再生能源直接提供電力，既有燃煤電廠則做為備援電力，燃氣電廠主要持續供電至電網，才不會影響原有用戶權益，不會排擠民生用電。希望透過建立「算力與電力」最佳配合模式，因應AI資料中心用電成長挑戰。

AI 供電

延伸閱讀

大啖北美電網與星際之門的重電股─華城

三峽貨櫃車停電事故 台電：勾到第四台線路導致電桿倒塌

節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金 回歸省多少回饋多少

專訪／四接最新進展 謝國樑喊話台電：地方產業電力分配應制度化

相關新聞

能源論壇 經部次長談願景 賴建信喊多管齊下 推動能源轉型 2.0

經濟部常務次長賴建信昨（18）日表示，政府多管齊下推動能源轉型2.0，除了在多元綠能方面擴大社會溝通，亦推動深度節能，今...

智慧經營／華勝-KY董事長陳鏗勝 一條龍製程 搶全球客戶

不懼全球關稅戰亂流與大陸車市內捲，華勝-KY董事長陳鏗勝，靠一條龍製程整合能力以及不斷的研發，攻下大陸氛圍燈三成市占，包...

顯而立見／商業的交集與聯集

商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我...

管理錦囊／互動協作 共創新價值

被視為21世紀策略新典範的價值共創（Value Co-creation）思維，是指企業與顧客之間，利害關係人透過共同互動...

策略行銷／重建企業成長邏輯

這幾年，愈來愈多企業開始談AI。有人導入聊天機器人，有人嘗試自動化行銷，有人期待用AI解決人力不足的問題。然而在陪跑企業...

2025能源高峰論壇／能源署主秘翁素真：布局新能源 邁向永續

經濟部能源署主秘翁素真昨（18）日表示，氣候變遷是台灣永續發展必經試煉，沒有人是局外人，政府致力推動能源轉型2.0，以達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。