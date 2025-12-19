企業探討節能淨零新路徑／元大投信董事長劉宗聖 小處做起 大處著眼
元大金控（2885）集團子公司元大投信董事長劉宗聖昨（18）日表示，綠色轉型要從「小處做起、大處著眼」，ESG缺一不可，E、S、G要多多擺在一起；台灣正走向碳費、碳交易等制度，建議在碳權期貨、綠電供給平台等面向，也都能夠有更多發展空間，實現更有效的綠色轉型。
經濟日報昨日主辦「2025能源願景高峰論壇─能源轉型2.0：解方與行動」，專題座談場次以「打造淨零競爭力」為題，邀請劉宗聖、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、中鋼公司技術部門副總經理劉宏義與談，並由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫主持。
談到綠色轉型，劉宗聖表示，可從「自願」與「強制」兩層面談起，過去幾年，企業綠色轉型逐步由自願走向強制。例如，公司被強制要求依據GRI準則發佈永續報告書，在過去來講，編制永續報告書可能有加分效果，但如今若企業未編報告，就是一種扣分。
在數位轉型和永續轉型過程中，劉宗聖指出，兩者相輔相成，數位轉型的核心是提升企業的系統化與自動化，而永續轉型則體現在綠色採購和綠色供應鏈上。他補充，儘管元大投信的綠電使用量不如台積電那麼龐大，但公司仍然積極推動綠電採購，並將這些措施納入公司KPI指標，體現了董事會和高層管理層對永續的支持。
劉宗聖強調，儘管金融業在綠電採購和碳權交易方面的規模較小，但這些作法對於企業的長期永續發展仍相當正面，他表示，國內應建立碳權期貨市場，有助企業進行風險管理。
