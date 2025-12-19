企業探討節能淨零新路徑／元大投信董事長劉宗聖 小處做起 大處著眼

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
2025年能源論壇舉行「打造淨零競爭力」座談，由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫（右二）主持，邀請中鋼技術部門副總劉宏義（左起）、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖共同與談。記者曾學仁／攝影
2025年能源論壇舉行「打造淨零競爭力」座談，由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫（右二）主持，邀請中鋼技術部門副總劉宏義（左起）、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖共同與談。記者曾學仁／攝影

元大金控（2885）集團子公司元大投信董事長劉宗聖昨（18）日表示，綠色轉型要從「小處做起、大處著眼」，ESG缺一不可，E、S、G要多多擺在一起；台灣正走向碳費、碳交易等制度，建議在碳權期貨、綠電供給平台等面向，也都能夠有更多發展空間，實現更有效的綠色轉型。

經濟日報昨日主辦「2025能源願景高峰論壇─能源轉型2.0：解方與行動」，專題座談場次以「打造淨零競爭力」為題，邀請劉宗聖、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、中鋼公司技術部門副總經理劉宏義與談，並由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫主持。

談到綠色轉型，劉宗聖表示，可從「自願」與「強制」兩層面談起，過去幾年，企業綠色轉型逐步由自願走向強制。例如，公司被強制要求依據GRI準則發佈永續報告書，在過去來講，編制永續報告書可能有加分效果，但如今若企業未編報告，就是一種扣分。

在數位轉型和永續轉型過程中，劉宗聖指出，兩者相輔相成，數位轉型的核心是提升企業的系統化與自動化，而永續轉型則體現在綠色採購和綠色供應鏈上。他補充，儘管元大投信的綠電使用量不如台積電那麼龐大，但公司仍然積極推動綠電採購，並將這些措施納入公司KPI指標，體現了董事會和高層管理層對永續的支持。

劉宗聖強調，儘管金融業在綠電採購和碳權交易方面的規模較小，但這些作法對於企業的長期永續發展仍相當正面，他表示，國內應建立碳權期貨市場，有助企業進行風險管理。

董事長 元大投信 綠電

相關新聞

能源論壇 經部次長談願景 賴建信喊多管齊下 推動能源轉型 2.0

經濟部常務次長賴建信昨（18）日表示，政府多管齊下推動能源轉型2.0，除了在多元綠能方面擴大社會溝通，亦推動深度節能，今...

智慧經營／華勝-KY董事長陳鏗勝 一條龍製程 搶全球客戶

不懼全球關稅戰亂流與大陸車市內捲，華勝-KY董事長陳鏗勝，靠一條龍製程整合能力以及不斷的研發，攻下大陸氛圍燈三成市占，包...

顯而立見／商業的交集與聯集

商業本質都是類似的，不只是「求同」更要「存異」，當我們在談合作、談創業、談怎麼做出影響力的時候，有一個常見的迷思是：「我...

管理錦囊／互動協作 共創新價值

被視為21世紀策略新典範的價值共創（Value Co-creation）思維，是指企業與顧客之間，利害關係人透過共同互動...

策略行銷／重建企業成長邏輯

這幾年，愈來愈多企業開始談AI。有人導入聊天機器人，有人嘗試自動化行銷，有人期待用AI解決人力不足的問題。然而在陪跑企業...

2025能源高峰論壇／能源署主秘翁素真：布局新能源 邁向永續

經濟部能源署主秘翁素真昨（18）日表示，氣候變遷是台灣永續發展必經試煉，沒有人是局外人，政府致力推動能源轉型2.0，以達...

