2025能源高峰論壇／能源署主秘翁素真：布局新能源 邁向永續

經濟部能源署主秘翁素真昨（18）日表示，氣候變遷是台灣永續發展必經試煉，沒有人是局外人，政府致力推動能源轉型2.0，以達能源自主、環境保護、國際競爭力、經濟成長動能及綠色就業等多元目標，並兼顧穩定供電，也要確保在淨零轉型過程不遺漏任何人。

經濟日報昨日舉辦「2025能源願景高峰論壇—能源轉型2.0：解方與行動」，邀請政府、產業代表出席共商能源轉型、淨零解方。本論壇由經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

翁素真談話重點

翁素真昨日以「能源轉型2.0」為題發表演說，她強調，在全球氣候變遷下，沒有人是局外人；隨新興減碳技術快速發展，政府也持續掌握能源技術國際主流，滾動檢討，布局新興能源，才有機會穩健邁向2050淨零轉型。

她表示，企業在邁向2050年淨零轉型的國際馬拉松賽道上，政府將提供相關配套及所需資源補給。

外界關切能源轉型過程中供電，翁素真強調，在考量半導體、AI新興技術等新增用電，預估未來平均十年用電成長率為1.7%，長期電源開發將以增加燃氣機組，並提升電網韌性，以達穩定供電。

國際供應鏈要求外，碳關稅形成貿易障礙，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年1月1日實施，台灣也將收取碳費。賴總統也宣示二次能源轉型，推動深度節能及發展多元綠能，並透過科技儲能及強韌電網，以穩定供電，朝能源結構低碳轉型。政策目標是擴大使用再生能源，建立零碳電力系統，2030年再生能源發電占比達30%。

發展多元綠能仍是主要政策方向。她指出，太陽光電截至2025年10月底止累積容量約15.2百萬瓩（GW）；為達2030年31.2GW目標，將採取「最大化屋頂潛力」與「優化地面利用」雙軌策略，因地制宜、平衡發展，提升設置量及發電效益。

離岸風電方面，截至今年9月底，離岸風電已安裝460座、4.24GW；為達2030年裝置容量達10.9GW目標，現盤點海域可擴大設置空間、促進風場融資，並加強社會溝通。

地熱被視為新能源，截至今年10月已完成六座地熱電廠，達7.49千瓩（MW）；政策目標是2030年地熱發電裝置容量達1.2GW；小水力方面，截至今年10月小水力已設置181MW，目標是2030年達198MW。

氫能方面，經濟部氫能推動小組以減碳為目標，國營示範先行，先在發電、工業、載具等應用進行技術驗證；未來公私合作，推動氫能產業鏈，加速氫能、氨能發展。

深度節能方面，用電占全國61%的能源大用戶強制節電，中小企業用戶提供獎勵輔導。在民眾生活，則推動一級能效家電汰換補助、以及高效率家電貨物稅減免。