2025能源高峰論壇／台達電力暨能源解決事業群副總裁李延庭：電網到晶片 強化韌性

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電力暨能源解決事業群副總裁李延庭。記者曾學仁／攝影
台達電力暨能源解決事業群副總裁李延庭。記者曾學仁／攝影

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭昨（18）日表示，AI算力需求飆升，但電網與能源效率卻遠遠跟不上，台達提出業界最獨特、從「電網到晶片」的完整布局，從過去被動節能到如今主動控管，強化韌性，提供最有效的多元能源整合與智慧控能。

經濟日報昨日舉辦「2025能源願景高峰論壇：解方與行動」，邀請政府、產業代表出席共商能源轉型、淨零解方。本論壇由經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

李延庭談話重點

李延庭昨日以「賦能永續、引領未來｜多能協同、韌性新顯學」為題發表演說，在量變、質變雙重夾擊下，引爆電網轉型。未來企業將從單純的能源消費者轉為能源自給自足，具備高彈性與韌性的獨立生態系，也就是說，每一座園區都將是能源堡壘。

李延庭說，台達儲能及微電網解決方案，以多來源、分散式、雙向調度的智慧電網藍圖，將能源價值提升為高效率可控與可調度系統能力，同時兼顧投資與營運。

李延庭說，全球資料中心用電量指數級飆升，尤其工業製造、電動車、資料中心三大領域將吃掉全球15%電力，如果把全球資料中心視為一個國家，現在已是全球第十大用電國，預期到2031年將成為全球第四大用電國。

尤其美國資料中心建置暴增，李延庭說，無論是饋線容量不足還是區域性限電，這些挑戰都讓企業擴產面臨「有錢也買不到電」困境，或是排隊等電要等上五到十年，因此，能源管理的戰場必須從「大電網」轉移到「廠區內」。

面對電網不穩定、備用電量不足，但淨零減排已是全球趨勢，隨RE100倡議，歐盟預計2040達成減碳90%目標，李延庭表示，台達提出的微電網解決方案，以儲能系統及微電網控制器為核心，整合多元能源，透過軟硬體整合，可以跟主要電網合併營運，支援複雜的微電網場域條件，並利用電廠等級的建模與模擬來優化電力傳輸。

其中，儲能兩大核心為負責電池充放電的功率調節系統（PCS）及控制層的軟硬體，李延庭認為，完善的儲能解決方案是電網韌性關鍵要素，台達的能源基礎解決方案及服務系統涵蓋創能、儲能、控能與用能，將能源流動每一個環節都納入管理，確保每度電發揮最大效益。透過模組化設計，像堆積木般，根據企業規模彈性擴充，不必一次投入巨資，卻能保有未來擴充性。

李延庭認為，氫能解決方案將是淨零時代下一哩路，台達在兩年前跨足氫能布局，透過固態氧化物水電解製氫解決方案，結合工業製程，可回收廢氣，提升整體系統效率，而固態氧化物燃料電池解決方案，可支援天然氣、氫氣與氨氣，滿足不同場域與供應鏈需求。

