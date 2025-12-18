聽新聞
0:00 / 0:00

凱衛資訊布局再升級！結盟日商Groovenauts搶攻「量子計算」新藍海，為金融科技注入最強動能

聯合新聞網／ 台北訊
凱衛資訊董事長王崇旭（左）與 Groovenauts 代表取締役最首英裕（右）於儀式中合影，正式攜手展開策略夥伴關係，共同推動未來多元發展。
凱衛資訊董事長王崇旭（左）與 Groovenauts 代表取締役最首英裕（右）於儀式中合影，正式攜手展開策略夥伴關係，共同推動未來多元發展。

長期深耕金融資訊服務領域的凱衛資訊（5201）於 2025 年 12 月 18 日 宣布舉辦跨國結盟日本量子運算領導品牌 Groovenauts，正式跨足最具爆發力的「生成式 AI ＋ 量子運算」領域。凱衛董事長王崇旭宣示，將把日本成熟的量子決策科技轉化為台灣產業的決策智慧，此舉不僅擴大凱衛的服務版圖，更可望為公司營運與台灣金融科技產業（FinTech）帶來長期的強勁成長動能。

凱衛資訊董事長王崇旭。
凱衛資訊董事長王崇旭。

Groovenauts 是全球少數能將量子計算技術真正落實於商業應用的獨角獸級企業。凱衛此次搶下台灣合作權，意在打破傳統金融資訊服務的邊界。

王崇旭董事長強調：「這次合作不是概念驗證，而是將日本已經獲利的成功模式複製到台灣。」透過量子技術的超強算力，凱衛將能為客戶提供前所未有的精準市場預測與風險控管模型，大幅提升客戶黏著度與產品競爭力。

市場分析，隨著 AI 與量子計算成為全球資本市場追逐的焦點，凱衛資訊此舉精準切入高門檻技術領域，將有助於提升其在金融科技供應鏈中的戰略地位。

日本 客戶 供應鏈

相關新聞

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

和泰車宣布啟動海外布局，投資日本商用車事業，將分二階段共投資100億元，和泰車發言人賴志偉表示，透過此次交易，和泰將首次...

17高碳洩漏風險行業 碳費打2折

我國碳費制度今年啟動，明年收費，其中若有繳交自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險行業，可給予二折優惠。環境部昨天公告...

歐盟明年對進口商品收碳費 我推排放量試申報

歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）預計將於明年一月上路，鋼、鋁、水泥、肥料等高碳排商品如要出口到歐盟，必須先購買ＣＢＡＭ憑證...

凱衛資訊布局再升級！結盟日商Groovenauts搶攻「量子計算」新藍海，為金融科技注入最強動能

長期深耕金融資訊服務領域的凱衛資訊（5201）於 2025 年 12 月 18 日 宣布舉辦跨國結盟日本量子運算領導品牌 Groovenauts，正式跨足最具爆發力的「生成式 AI ＋ 量子運算」領域。

鎖定三鐵交會的中部交通黃金點 登陽ICC成南北企業新寵

台中烏日高鐵特區的頂級商辦市場，近期迎來一場選址哲學的顛覆。據了解，不少來自北部及南部的知名大型企業，在最終決定購買「登...

台中知名白派豪宅產權爭議落幕 銀行團力挺重啟銷售

由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀的台中七期知名白派豪宅，因爆發產權爭議，一度面臨法拍危機，18日出現大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。