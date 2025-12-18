凱衛資訊布局再升級！結盟日商Groovenauts搶攻「量子計算」新藍海，為金融科技注入最強動能

長期深耕金融資訊服務領域的凱衛資訊（5201）於 2025 年 12 月 18 日 宣布舉辦跨國結盟日本量子運算領導品牌 Groovenauts，正式跨足最具爆發力的「生成式 AI ＋ 量子運算」領域。凱衛董事長王崇旭宣示，將把日本成熟的量子決策科技轉化為台灣產業的決策智慧，此舉不僅擴大凱衛的服務版圖，更可望為公司營運與台灣金融科技產業（FinTech）帶來長期的強勁成長動能。

凱衛資訊董事長王崇旭。

Groovenauts 是全球少數能將量子計算技術真正落實於商業應用的獨角獸級企業。凱衛此次搶下台灣合作權，意在打破傳統金融資訊服務的邊界。

王崇旭董事長強調：「這次合作不是概念驗證，而是將日本已經獲利的成功模式複製到台灣。」透過量子技術的超強算力，凱衛將能為客戶提供前所未有的精準市場預測與風險控管模型，大幅提升客戶黏著度與產品競爭力。

市場分析，隨著 AI 與量子計算成為全球資本市場追逐的焦點，凱衛資訊此舉精準切入高門檻技術領域，將有助於提升其在金融科技供應鏈中的戰略地位。