亞緹助東山咖啡全流程智慧化 加速國產咖啡進軍國際

由農業部農業試驗所與農糧署指導，亞緹國際企業作為原廠設備台灣總代理，協力於台南市東山咖啡產區建置的咖啡一貫化作業示範場域正式揭牌，完整串聯咖啡從田間管理、採收、搬運至後製加工的全流程智慧化機具應用，為國產咖啡品質升級與量產穩定奠定關鍵基礎。

啟用典禮包含農業部農業試驗所所長王仕賢、農糧署農業資源組副組長饒美菊、台南市立法委員賴惠員委員、台南市政府農業局副局長吳威達等人都現場，共同見證台灣咖啡產業邁向智慧化生產與國際化的重要里程碑。

王仕賢表示：「台灣咖啡具備獨特風土條件與高品質潛力，但長期以小農經營為主，田間管理、採收與搬運高度仰賴人工，面臨人力成本攀升與缺工雙重挑戰。」

亞緹國際企業董事長黃怡靜指出，此次透過亞緹國際導入原廠先進設備，突破過往僅著重後製的限制，首度完整呈現「田間—採收—搬運—後製」一貫化自動化解決方案，為產業建立可複製、可擴散的升級模式。

示範場域設於東山區大鋤花間咖啡生態農場，由亞緹國際企業整合多項高效率後製設備，包括具循環省水設計的自動浮選與預篩選系統、新型省水去皮分選機，可大幅提升處理效率並精準分選成熟果實，避免混批造成品質流失。

同時搭配高效率果膠清洗設備，與滾筒式恆溫烘乾系統，在節水、省工的同時，亦能利用咖啡殼與枝條作為燃料，兼顧能源效率與環境永續。

黃怡靜說，透過完整一貫化設備導入，咖啡採後處理時間由傳統約14天大幅縮短至2天，單批可穩定供應500至1,000公斤的商業化產量，有效協助農民降低生產成本，同時提升品質一致性。