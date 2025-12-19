能源論壇 經部次長談願景 賴建信喊多管齊下 推動能源轉型 2.0

經濟部常務次長賴建信昨（18）日表示，政府多管齊下推動能源轉型2.0，除了在多元綠能方面擴大社會溝通，亦推動深度節能，今年節電目標已提前達標，盼持續透過公私協力，達成能源轉型目標。

經濟日報昨日舉辦「2025能源願景高峰論壇：能源轉型2.0 解方與行動」，賴建信出席致詞時表示，能源轉型需要產業界及國民支持。本論壇由經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

賴建信表示，賴總統已宣示能源轉型2.0，除聚焦發展多元綠能外，深度節能也是重要一環，今年節電目標設定為103億度，政府多管齊下推節能，已於12月12日突破105億度，提前達標。

賴建信回顧，2013年齊柏林導演拍了影片「看見台灣」，啟發各界對國土變化的重視與省思，致力於永續發展，2013年美國也開採頁岩氣，為傳統化石能源注入活力，同時IEA倡議能源轉型。時至今日，今年丹妮絲颱風從嘉義登陸，超強陣風吹倒數千根電線桿，還有讓花蓮民眾受苦的馬太鞍溪堰塞湖，都是氣候變遷所帶來的衝擊。

他表示，全球氣候治理舞台上，能源轉型面臨前所未有的急迫性。賴總統2024年宣布二次能源轉型，聚焦發展多元綠能、深度節能。多元綠能方面，光電、離岸風電、地熱等綠能都在積極進行，各界對太陽光電有很多期待，經濟部訂定環境景觀指引；近期也會與內政部公告新建物裝置屋頂型光電相關規範。

離岸風電方面，經濟部盤點2030年至2050年等階段的離岸風場開發，並與各部會做圖資套疊，找出合適風場規劃。

賴建信表示，能源轉型過程需要產業界支持，尤其是明年開徵碳費，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）實施；綠電供給也要加把勁，而因應綠電市場特性，相關匹配措施也需要產業界支持。

賴建信提及，能源轉型也要從國民角度來看，例如，深度節能如何讓民眾更有感？除鼓勵大企業節能外，也透過輔導措施協助中小企業導入節能，且要讓國民對節電效果有感。他當場宣布，今年節電目標是103億度電，在12月12日就達到了105億度電，提前達標。

他表示，生產過程中透過深度節能產生對環境有效性，這需要產業界一起努力，在推動能源轉型2.0，政府盼擴大社會溝通，希望透過公私合作，達成能源轉型目標。