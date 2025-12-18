露琺意醫美集團科研突破 BeautyAgent 宣布改寫生髮邏輯

露琺意醫美集團科研突破，18日在台中林酒店舉辦300人慶功派對，宣布旗下專注於頭皮與毛囊管理的專業品牌「BeautyAgent」，以外囊泡科技改寫生髮邏輯，為頭皮管理開啟全新世代。

BeautyAgent的科研實力，也獲得國際市場高度關注。日本知名企業家羅蘭（ROLAND）看好其技術基礎與管理模式，正式將BeautyAgent品牌引進日本，象徵台灣頭皮管理科技成功輸出海外，邁向國際舞台。

在生髮與頭皮管理市場快速成長的趨勢之下，BeautyAgent頭皮管理品牌再次以科研實力樹立新標竿。品牌正式對外揭露其核心技術，靈芝外囊泡（Extracellular Vesicles，EVs）結合高濃度胜肽科技，以非藥性、無副作用的科學配方，從根本調理頭皮生長環境。

BeautyAgent創辦人阮丞輝說，BeautyAgent所採用的靈芝外囊泡（EVs），是一種天然細胞間訊號傳遞載體，能夠攜帶關鍵生長訊息，精準傳遞至毛囊與頭皮微環境，協助調整頭皮生長條件，而非以刺激性方式短期促進。

每瓶產品高達1.5兆顆外囊泡，並結合藍銅胜肽5,000 ppm，提供毛囊所需的關鍵修護與支持訊號，從根本優化毛囊生長環境，展現與傳統生髮產品截然不同的科研邏輯。

阮丞輝強調，其頭皮管理配方不含藥性成分，不以刺激頭皮為訴求，而是依循頭皮調理與毛囊生理邏輯進行設計，無副作用、不分性別與膚質皆可使用，非常適合長期、系統性頭皮管理需求。

在科研基礎上，BeautyAgent與國內醫學中心合作，由魏宗德教授領軍進行動物實驗研究，結果顯示在21天內即可觀察到明顯改善效果，此突破未來將幫助無數顧客改善頭皮與生髮問題，讓科研成果真正落實於生活。

阮丞輝表示，憑藉領先的科研實力與完整教育系統，BeautyAgent已在全台建立密集據點，並發展出成熟且可複製的頭皮管理模式，整合檢測、評估、課程與追蹤管理，形成高度標準化的專業流程，成為台灣頭皮管理市場的重要指標品牌。

BeautyAgent為露琺意醫美集團旗下專注於頭皮與毛囊管理的專業品牌，結合科研實證、非藥性配方與系統化管理模式，致力於打造亞洲領先的頭皮管理新標準。

