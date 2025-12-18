統一超：每年拓點200家

統一超（2912）昨（18）日舉辦法說會，揭露2026年展店目標。未來，每年在台灣預計都將淨增150～200家新據點，統一超及旗下子公司總店數目前已逾1.3萬家店，展店規模將逐年更上層樓。

統一超表示，便利商店角色不再侷限於零售，7-ELEVEN正向「生活服務平台」深化，提供餐食、匯款等多元服務，並成為學童放學後的安全據點，以及移工、觀光客的重要支援站。

海外布局方面，菲律賓7-ELEVEN 9月底店數達4,366家，除深耕大馬尼拉市場外，也加速向其他地區與群島擴張。未來當地每年預計新增300～400家門市，持續擴大成長曲線。

此外，非現金支付測試顯著提升客單價，計畫今年底推廣至約1,000家門市，明年擴大至全門市。集團也持續提高在菲律賓的持股比重，對其中長期成長與穩健貢獻具高度信心。台灣方面，「康是美」截至9月底達540店、今年新增49店，展店穩定、淨利維持雙位數成長，表現亮眼。

在物流方面，統一超表示，集團自2023年起投入數百億金額推動物流整合計畫，以因應線上線下的業務拓展需求。計畫在台灣北部、中部及南部興建大型物流園區，並全面導入自動化與智慧化倉儲設備。第一座物流園區—台南新市物流園區，將於今年底啟用，成為集團物流網路的核心樞紐。未來若物流體系有額外量能，將考慮拓展外部市場，為第三方客戶提供物流或倉儲服務，以創造新的成長動能。