快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

統一超：每年拓點200家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

統一超（2912）昨（18）日舉辦法說會，揭露2026年展店目標。未來，每年在台灣預計都將淨增150～200家新據點，統一超及旗下子公司總店數目前已逾1.3萬家店，展店規模將逐年更上層樓。

統一超表示，便利商店角色不再侷限於零售，7-ELEVEN正向「生活服務平台」深化，提供餐食、匯款等多元服務，並成為學童放學後的安全據點，以及移工、觀光客的重要支援站。

海外布局方面，菲律賓7-ELEVEN 9月底店數達4,366家，除深耕大馬尼拉市場外，也加速向其他地區與群島擴張。未來當地每年預計新增300～400家門市，持續擴大成長曲線。

此外，非現金支付測試顯著提升客單價，計畫今年底推廣至約1,000家門市，明年擴大至全門市。集團也持續提高在菲律賓的持股比重，對其中長期成長與穩健貢獻具高度信心。台灣方面，「康是美」截至9月底達540店、今年新增49店，展店穩定、淨利維持雙位數成長，表現亮眼。

物流方面，統一超表示，集團自2023年起投入數百億金額推動物流整合計畫，以因應線上線下的業務拓展需求。計畫在台灣北部、中部及南部興建大型物流園區，並全面導入自動化與智慧化倉儲設備。第一座物流園區—台南新市物流園區，將於今年底啟用，成為集團物流網路的核心樞紐。未來若物流體系有額外量能，將考慮拓展外部市場，為第三方客戶提供物流或倉儲服務，以創造新的成長動能。

物流 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

新竹物流率先導入30台CMC自主研發電動商用車ET35 打造綠色物流新標竿

南海噴水事件持續「隔空交火」…陸指菲顛倒黑白「賣慘」 菲國防部回應了

雪梨槍擊案菲律賓再成反恐焦點 強化與澳安全合作

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

相關新聞

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

台塑企業昨（18）日宣布，常務委員王瑞瑜昨日在全國加油站董事會推舉下，出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜強調將與全國加油站...

全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注

全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化加油站品牌「台亞石油」的108家。

王品兩岸拓點 有信心突破500店

王品集團董事長陳正輝昨（18）日表示，對明年餐飲市場拓展有信心，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，合計兩岸門...

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

中鋼昨（18）日開出明年元月月盤以及第1季季盤為「平高盤」，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；汽車料漲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。