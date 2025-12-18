快訊

裕隆轉移納智捷股權 快了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

市場昨（18）日盛傳，裕隆（2201）與鴻海間的納智捷轉移事宜，可能很快會有結果。裕隆昨日開盤未久股價即攻上漲停板，市場解讀為，裕隆出售納智捷股權案，可能即將定案，而對裕隆集團將是好事一樁。

昨日和泰車因「好事」停牌，市場對於汽車族群特別關注，尤其裕隆好事近，被認為是好的投資標的，因又傳出裕隆今（19）日召開董事會，而被認為將討論納智捷移轉案，直接催動股價大漲。

納智捷原為裕隆旗下自有品牌，是裕隆集團從華創車電研發到裕隆代工以及納智捷品牌銷售中的一環，但在五年前裕隆集團以華創車電與鴻海集團合資成立鴻華先進之後，納智捷調整為輕資產後，在裕隆品牌的重要性大減，反而成為鴻華先進這段時間唯一的客戶

