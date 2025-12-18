和泰、豐田兩代好交情 像家人般信任

在台灣，多年來車市蓬勃，許多品牌原廠紛紛「親自」登台、收回代理權，主導銷售。其中，豐田在台銷售量長年稱霸台灣車市，其代理權卻仍穩穩握在和泰車手上，和泰、豐田兩家的關係緊密可見一斑。

如今，首見由原廠主動接洽，尋求和泰車（2207）投資集團旗下HINO經銷商的少見局面，據悉，和泰車多年來「營運表現超越原廠期待」，加上和泰蘇家與豐田家族具有世交情誼，讓豐田對和泰的信任直逼「家人」。

據悉，和泰車總經理蘇純興與其父親和泰總裁蘇燕輝，和豐田家族有兩代的交情，早期蘇純興赴日深造時，即住在豐田家，而豐田章男當年在電動車發展策略引發非議時，和泰車力挺並增加豐田持股，雙方早從夥伴升級為戰友。此次HINO經銷商的重大投資案中，更看到具體的成果。業內分析，和泰車能長年受到豐田的信任，絕不僅有「私交」而已。和泰車不僅做到客戶期待，甚至超越期待，才是維持緊密合作的關鍵。

依據和泰車總經理蘇純興的說法，原廠對於和泰車的營運要求，和泰車並不只是做到百分之百，而且還要超過原廠的預期目標。