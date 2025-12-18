快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

和泰、豐田兩代好交情 像家人般信任

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

在台灣，多年來車市蓬勃，許多品牌原廠紛紛「親自」登台、收回代理權，主導銷售。其中，豐田在台銷售量長年稱霸台灣車市，其代理權卻仍穩穩握在和泰車手上，和泰、豐田兩家的關係緊密可見一斑。

如今，首見由原廠主動接洽，尋求和泰車（2207）投資集團旗下HINO經銷商的少見局面，據悉，和泰車多年來「營運表現超越原廠期待」，加上和泰蘇家與豐田家族具有世交情誼，讓豐田對和泰的信任直逼「家人」。

據悉，和泰車總經理蘇純興與其父親和泰總裁蘇燕輝，和豐田家族有兩代的交情，早期蘇純興赴日深造時，即住在豐田家，而豐田章男當年在電動車發展策略引發非議時，和泰車力挺並增加豐田持股，雙方早從夥伴升級為戰友。此次HINO經銷商的重大投資案中，更看到具體的成果。業內分析，和泰車能長年受到豐田的信任，絕不僅有「私交」而已。和泰車不僅做到客戶期待，甚至超越期待，才是維持緊密合作的關鍵。

依據和泰車總經理蘇純興的說法，原廠對於和泰車的營運要求，和泰車並不只是做到百分之百，而且還要超過原廠的預期目標。

和泰 豐田 總經

延伸閱讀

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

和運租車股臨會通過上市申請 研究無人駕駛新事業

相關新聞

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

台塑企業昨（18）日宣布，常務委員王瑞瑜昨日在全國加油站董事會推舉下，出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜強調將與全國加油站...

全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注

全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化加油站品牌「台亞石油」的108家。

王品兩岸拓點 有信心突破500店

王品集團董事長陳正輝昨（18）日表示，對明年餐飲市場拓展有信心，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，合計兩岸門...

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

中鋼昨（18）日開出明年元月月盤以及第1季季盤為「平高盤」，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；汽車料漲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。