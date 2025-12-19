快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。記者邱馨儀／攝影
和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。記者邱馨儀／攝影

和泰車（2207）發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA）集團旗下商用汽車事業。業內認為，這是和泰、豐田兩大集團合作關係再深化的重要里程碑。

第一階段，和泰車將以270.26億日圓（約新台幣54.8億元）取得豐田（TOYOTA）集團旗下商用汽車事業，收購標的為專業商用車廠日野自動車株式會社（HINO MOTORS）所屬的五家商用車經銷商的八成股權。

和泰攜手豐田（日野）深化合作
和泰攜手豐田（日野）深化合作

這五家商用車經銷商分別為，南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社。

第二階段，和泰車將授權董事長於223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點（東京都及其周邊）之不動產購置商談。

和泰車表示，這是集團海外布局的重要里程碑，首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與豐田集團日野母廠長期穩健的合作關係。

和泰車指出，此次取得日野五家經銷商八成持股，將於2026年4月1日交割。五家經銷商年販輛數為1.2萬輛，占日野年販輛數約32%，2024年度五家合計稅前盈餘約新台幣15億元。和泰有信心接手後維持現有的營運績效。

雙方此次深化合作並非意外，據悉，和泰車為HINO在台總代理，在商用車的相關領域市占率超過四成，在HINO全球據點中市占率最高。另外，和泰車長期與豐田集團合作關係既長遠且深入並緊密，在HINO尋求強大經銷商量能時，主動找上和泰車，邀請和泰車加入經銷商經營，期望讓經營績效更好。

至於合作的架構背景，和泰車發言人賴志偉表示，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

在四社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營，大有嫁女兒的意思，雙方就此親上加親。

和泰 豐田

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／因台灣有事論槓上！中日關係緊張 對日觀光市場出現何種影響

經典賽／Netflix豪擲30億搶下日本轉播權 大谷翔平是關鍵

和泰汽車啟動海外布局 將投資日本商用車事業

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

相關新聞

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

台塑企業昨（18）日宣布，常務委員王瑞瑜昨日在全國加油站董事會推舉下，出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜強調將與全國加油站...

全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注

全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化加油站品牌「台亞石油」的108家。

王品兩岸拓點 有信心突破500店

王品集團董事長陳正輝昨（18）日表示，對明年餐飲市場拓展有信心，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，合計兩岸門...

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

中鋼昨（18）日開出明年元月月盤以及第1季季盤為「平高盤」，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；汽車料漲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。