和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車（2207）發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA）集團旗下商用汽車事業。業內認為，這是和泰、豐田兩大集團合作關係再深化的重要里程碑。

第一階段，和泰車將以270.26億日圓（約新台幣54.8億元）取得豐田（TOYOTA）集團旗下商用汽車事業，收購標的為專業商用車廠日野自動車株式會社（HINO MOTORS）所屬的五家商用車經銷商的八成股權。

和泰攜手豐田（日野）深化合作

這五家商用車經銷商分別為，南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社。

第二階段，和泰車將授權董事長於223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點（東京都及其周邊）之不動產購置商談。

和泰車表示，這是集團海外布局的重要里程碑，首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與豐田集團日野母廠長期穩健的合作關係。

和泰車指出，此次取得日野五家經銷商八成持股，將於2026年4月1日交割。五家經銷商年販輛數為1.2萬輛，占日野年販輛數約32%，2024年度五家合計稅前盈餘約新台幣15億元。和泰有信心接手後維持現有的營運績效。

雙方此次深化合作並非意外，據悉，和泰車為HINO在台總代理，在商用車的相關領域市占率超過四成，在HINO全球據點中市占率最高。另外，和泰車長期與豐田集團合作關係既長遠且深入並緊密，在HINO尋求強大經銷商量能時，主動找上和泰車，邀請和泰車加入經銷商經營，期望讓經營績效更好。

至於合作的架構背景，和泰車發言人賴志偉表示，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

在四社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營，大有嫁女兒的意思，雙方就此親上加親。