歐盟明年對進口商品收碳費 我推排放量試申報

歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）預計將於明年一月上路，鋼、鋁、水泥、肥料等高碳排商品如要出口到歐盟，必須先購買ＣＢＡＭ憑證。環境部指出，明年將完備台版ＣＢＡＭ的法制作業，二○二七年啟動產品碳排放量試申報制度，將試申報六項水泥產品的碳含量。

因應歐盟ＣＢＡＭ明年上路，歐盟十七日公布最新法案，包含申報項目、計算方式等，也預告未來將擴大ＣＢＡＭ實施範圍，包含鋼鐵業的下游產品，如家電等。為幫助企業與國際減碳標準對接，環境部也將規畫台版ＣＢＡＭ，建立對內外銷都公平合理的保護機制。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，歐盟為避免碳定價讓產業外移，以及保障進口商品和歐盟境內生產的產品都承擔相同的碳成本，歐盟ＣＢＡＭ預計二○二六年上路，納管行業包含鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力、氫氣等六大行業。

蔡玲儀指出，ＣＢＡＭ憑證的價格為歐盟排放交易系統（EU ETS）的每噸碳價，目前每噸約六十多歐元，而ＣＢＡＭ憑證必須先是出口廠商自行申報產品碳含量，然後扣除歐盟所給的境內相同產業之免費排放配額，並扣除進口產品於生產國已繳交的碳費，最後才是要購買ＣＢＡＭ憑證的量。

蔡玲儀說，免費排放配額會採逐年下降的方式，當明年歐盟ＣＢＡＭ上路後，出口到歐盟的產品就可以扣除免費排放配額，但若碳排量超出標竿值，就會被收取差額費用。

歐盟ＣＢＡＭ主要影響我國的產業為鋼鐵業，然而歐盟ＣＢＡＭ憑證能扣除多少仍待進一步了解。環境部長彭啓明補充，環境部將和歐盟進行雙方協商，盼明年中會有好的結果。

蔡玲儀表示，鋼鐵產品因歐盟納管品項過多，明年上半年將和鋼鐵業者取得共識，以確認哪些鋼鐵產品可納入台版ＣＢＡＭ的試申報項目。