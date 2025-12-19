聽新聞
17高碳洩漏風險行業 碳費打2折

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導
我國碳費明年五月正式收費，若有繳交自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險行業，可給予二折優惠。圖／聯合報系資料照片
我國碳費明年五月正式收費，若有繳交自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險行業，可給予二折優惠。圖／聯合報系資料照片

我國碳費制度今年啟動，明年收費，其中若有繳交自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險行業，可給予二折優惠。環境部昨天公告高碳洩漏風險行業名單，正面表列鋼鐵、水泥、光電、肥料等十七個行業，並開放受美國對等關稅政策顯著影響的個別事業申請。對此，工總表示，對企業被徵收碳費的衝擊會有明顯幫助。

碳費打折 須繳減量計畫

我國碳費明年五月正式收費，一般費率為每公噸三百元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率Ａ方案五十元，或Ｂ方案一百元，若屬經認定的高碳洩漏風險行業，還可再打兩折。至於高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力兩個層次。

根據環境部公告，正面表列屬高碳洩漏風險行業部分，包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其周邊、資料儲存媒體製造等，共十七個行業。

個別事業部分，則為徵收年度碳費費額占營業毛利百分之卅以上，或徵收年度營業毛利為負值的事業；生產的主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；以及二○二五年至二○二六年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

至於何謂受美國關稅政策顯著影響？環境部表示，個別事業應提交公司面臨國內外產業競爭壓力，導致短期成本轉嫁能力較低，以及可能被進口產品替代等數據資料，經經濟部審核確認，再交由審查小組審查。

碳排大戶 幾乎都可打折

工總表示，碳費打折只有初期，而後會逐年、分階段調高，排放在二點五萬噸以上共有兩百多家企業、約四百多家工廠，而打折對象則幾乎都涵蓋在其中。

工總表示，目前應該只有能源與半導體產業不在其中，能源產業以台電為主，台電是國營事業，今年營運應會有盈餘，不符合打折條件，半導體產業則是因未受關稅影響。

環境部指出，事業欲申請高碳洩漏風險資格，可於繳費當年度一月卅一日前提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。考量制度上路初期，若事業已於今年六月卅日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以自主減量計畫申請函代替核定證明文件提出申請，並於明年四月卅日前補送正式核定函。

碳費 鋼鐵 光電 關稅 台電 環境部

