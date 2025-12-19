中鋼明年1月鋼價 開平高盤

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（18）日開出明年元月月盤以及第1季季盤為「平高盤」，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；汽車料漲500元，其餘維持平盤。對鋼價判斷已由保守轉向審慎偏多，為新一年度鋼市定下穩中向上的基調。

即將邁入2026年，全球鋼鐵市場逐步擺脫長時間的低迷整理格局，釋放築底訊號。上市鋼廠主管說，中鋼新盤價開出平高盤，但短期下游購料心態仍偏謹慎，鋼價不易出現急漲，隨著庫存調整告一段落，以及大陸出口管制、歐美鋼市回升效應逐步發酵，鋼鐵市場有機會進入量穩、價穩新階段。

中鋼指出，從總體觀察，全球經濟呈現溫和擴張，美國聯準會再度降息、歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，金融市場流動性改善，有助支撐製造業與資本支出。

中國大陸明年度政策方向持續聚焦擴大內需，對大宗商品需求形成支撐；台灣人工智慧與高效運算相關需求穩健，帶動出口動能，主計總處預估明年經濟成長率可達3.54%。雖然傳統產業復甦速度仍慢，但整體環境已明顯優於前一年度。

鋼鐵原料端部分，國際鐵礦砂價格走揚至每公噸105～110美元區間，冶金煤上漲至約215美元水準，煉鋼成本持續墊高，鋼價下檔空間受到明顯限制。

國際鋼價同步出現改善訊號。美國熱軋向上突破每公噸1,000美元關卡，顯示北美需求與價格韌性強勁；歐盟與加拿大明年鋼材配額與關稅新制持續發酵，當地熱軋行情緩步回升；大陸內銷市場回穩，龍頭寶鋼已宣布2026年1月平板類產品全面上漲人民幣100元（約新台幣448元）。

此外，中國大陸自明年1月1日起實施鋼鐵出口許可證制度，預期將抑制低價鋼材大量外流，對亞洲鋼價形成結構性支撐。

中鋼專家說，大環境緩步向好，昨天廠盤會議拍板，明年元月月盤及第1季季盤以「平高盤」開出。

