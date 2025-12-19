全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注
全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化（6505）加油站品牌「台亞石油」的108家。
不過台塑化透過轉投資方式，持股全國加油站近兩成，全國家油站的油品也是向台塑化採購。隨著台塑企業常務委員王瑞瑜出任全國加油站新董座，是否牽動國內油品市場通路的生態，引發外界關注。
根據統計，全台灣大約有兩千多家加油站，除了國營事業的龍頭台灣中油之外，全國加油站約有112家加油站，排名第三的台亞石油為台塑化所建立的加油站品牌，目前有108家加油站。但是台塑化的油品供應系統還包括福懋興業、統一精工等，隨著王瑞瑜出任全國加油站董事長，將讓台塑集團在國內油品市場的影響力大幅成長。
