快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化（6505）加油站品牌「台亞石油」的108家。

不過台塑化透過轉投資方式，持股全國加油站近兩成，全國家油站的油品也是向台塑化採購。隨著台塑企業常務委員王瑞瑜出任全國加油站新董座，是否牽動國內油品市場通路的生態，引發外界關注。

根據統計，全台灣大約有兩千多家加油站，除了國營事業的龍頭台灣中油之外，全國加油站約有112家加油站，排名第三的台亞石油為台塑化所建立的加油站品牌，目前有108家加油站。但是台塑化的油品供應系統還包括福懋興業、統一精工等，隨著王瑞瑜出任全國加油站董事長，將讓台塑集團在國內油品市場的影響力大幅成長。

台塑化 加油站 石油

延伸閱讀

台塑企業常務委員王瑞瑜 獲推舉為全國加油站董事長

民歌風潮嘉義升溫 施孝榮等民歌手周日高山茶都嘉義開唱

民歌50最終加場嗨翻！于台煙合體眾歌手掀高潮 下月再登郵輪續唱經典

公廁縱慾火？男女關門激戰「1原因」被看光光 路人笑：我可以坐整晚

相關新聞

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

台塑企業昨（18）日宣布，常務委員王瑞瑜昨日在全國加油站董事會推舉下，出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜強調將與全國加油站...

全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注

全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化加油站品牌「台亞石油」的108家。

王品兩岸拓點 有信心突破500店

王品集團董事長陳正輝昨（18）日表示，對明年餐飲市場拓展有信心，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，合計兩岸門...

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

中鋼昨（18）日開出明年元月月盤以及第1季季盤為「平高盤」，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；汽車料漲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。