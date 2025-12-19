台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

台塑企業（1301）昨（18）日宣布，常務委員王瑞瑜昨日在全國加油站董事會推舉下，出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜強調將與全國加油站經營團隊密切合作。

市場關注，這樁人事案不僅將鞏固通路與跨界轉型的雙重戰略價值，也宣告台塑與全國加油站的策略聯盟邁向新階段，更在近期三地集團經營權風波中，展現台塑化穩住陣腳的決心。

全國加油站目前實收資本額約30.9億元，全台據點共112站，包含北區57站、中區28站、東區4站、南區23站。大股東賴家原先持股約40％，台塑化持股約19.44％、苗栗汽車客運15.56%、長庚醫院1％～2％。

全國加油昨日舉行2025年第一次股東臨時會補選董事一席及獨立董事一席，新任董事為苗栗汽車客運（股）公司代表人鍾育霖，以及獨立董事正修科技大學副校長鄭舜仁。全國董事會也因應董事長賴正時退休，推選新任董事長，由台塑化法人代表王瑞瑜出任。

據了解，鍾育霖是三地集團負責人鍾嘉村的兒子，但是鍾嘉村因案遭羈押，市場關注三地與全國加油站原本規劃的合作會生變，但隨著鍾育霖進入董事會，顯示合作意願不變。而隨著全國加油站大股東、法人董事台塑化股東臨時會前改派代表人，由王瑞瑜擔任引發市場關注。

台塑企業表示，王瑞瑜擔任台塑企業管理中心常務委員，長期督導台塑企業重大政策、推動升級轉型及實踐永續經營。王瑞瑜1984年完成美國學業後即進入台塑企業，歷練產業管理、市場開發等核心領域，並於2003年開辦生技事業、2008年帶領台塑企業布局新能源，更於2022年創立台塑新智能，串聯企業能量建構新能源產業鏈，是台灣傳統能源邁向新能源的見證者及推動者。

針對此次獲推舉為全國加油站董事長，王瑞瑜表示，全國加油站在賴正時帶領多年以來，以會員經營模式建立品牌辨識度和市場地位，在競爭激烈的油品市場中站穩腳步，更顯示團隊擁有堅強深厚的實力。她感謝董事會給予的信任，深感責任重大，也十分珍惜與全國加油站團隊並肩合作的機會，將以審慎務實的態度看待這份責任，並承諾在全國加油站的良好基礎上持續深化競爭力、穩健經營，本次人事案會依相關法規辦理，在審查完成前，將充分尊重全國加油站既有治理方向及經營架構。