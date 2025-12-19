王品兩岸拓點 有信心突破500店

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

王品集團董事長陳正輝昨（18）日表示，對明年餐飲市場拓展有信心，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，合計兩岸門市突破500家。

王品（2727）2025年未推出新品牌，主因是將心力放在既有較弱勢品牌的重新定位與體質調整。展望明年，台灣市場明年展店將以石二鍋、聚、肉次方三大品牌為主，同時也有計畫推出新品牌。

至於長期表現不佳的品牌，集團仍維持「汰弱留強」的原則，品牌若連續三個月虧損即被列入觀察名單，半年未改善便退出市場，把資源集中於最具潛力的品類。

對於全球市場布局，陳正輝指出，台灣市場雖成熟，但集團目前市占率不到2%，仍具擴張空間；大陸市場規模龐大，只要策略正確、價格帶精準，可望加速擴張。隨著2026年兩岸展店節奏同步推進後，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家。

至於美國市場，他坦言目前不列為優先，主要因單店投資成本高、城市分散造成管理成本過重，短期仍將集中火力在台灣與中國兩大核心市場。

在員工制度方面，王品今年仍維持年終獎金一個月、並以每月分紅制度激勵績效，以店長而言，年薪平均24個月，約有20位店長年薪達200萬，基層員工平均年薪也有17.5個月。

