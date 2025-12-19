快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
王品集團昨天在南港展覽館一館舉辦尾牙，王品集團董事長陳正輝期許，2026年集團營收突破200億元。記者余承翰／攝影
王品集團昨天在南港展覽館一館舉辦尾牙，王品集團董事長陳正輝期許，2026年集團營收突破200億元。記者余承翰／攝影

王品（2727）今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

陳正輝指出，王品明年將在中國餐飲市場啟動更大規模、速度更快的發展計畫，除王品、西堤兩大主力品牌持續展店外，已培養好的新品牌明年有機會正式推出，大陸整體店數將重返百店規模。

王品集團昨日舉行尾牙，席開千桌、萬人同樂。對於未來一年大陸布局規劃，陳正輝表示，大陸事業經歷一年多的成本結構調整與品牌重新定位後，已連續六季獲利，體質比過去更扎實，讓集團具備重啟擴張的條件。

另外，陳正輝對2026年提出展望，兩岸將合計新增至少50家門市，集團總店數將跨越500家規模，再創營運新里程碑。同時，台灣事業部營收目標上看200億元，集團獲利目標維持每年約1.5個股本。他強調，雖然餐飲業充滿變數，但以目前經營穩定度來看，達成目標「沒有太大問題」。

中國大陸市場近年整體餐飲景氣疲弱，消費力道較過去高峰下降約三成，無論中高價位品牌或連鎖集團皆面臨結構性壓力。王品自2024年起啟動大幅調整，包括成本結構、菜單設計與定價策略全面重整。例如西堤客單價由人民幣140～150元下修至約100元，王品牛排則從360～390元調整至300元上下。陳正輝指出，當地已形成「百元剛需帶」，200元以上很挑戰，海底撈客單也跌至約110元，顯示市場價格帶已被重新定義。

經過這一輪調整，大陸事業體自去年第2季起獲利轉正並持續上升，成本結構顯著改善，已連續六季維持營利。同時，客單價也透過新品開發與雙人套餐等方式逐步回升，經營表現走出谷底，讓集團對2026年啟動更積極的展店計畫增添信心。

同時，王品今年8月宣布由韓帥接任大陸事業營運長一職，掌管中國大陸區域的營運與發展，展現王品培養新生代管理人才的決心。韓帥為陳正輝的女婿，談起新任營運長，陳正輝給予肯定，他表示，韓帥接手後，營運狀況良好，但他也說「要給年輕人一點時間」。

王品集團 陳正輝

延伸閱讀

摩根士丹利中國首席經濟學家預期 大陸2026年名義GDP增速4%出頭

大陸國產GPU加快衝刺IPO 仍需進一步提高收入、市佔率

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

王品尾牙開出豪氣第一槍 陳正輝：明年台灣營收要突破200億元

相關新聞

和泰砸百億 到日本賣貨車…台日兩大集團親上加親

和泰車發動史上最大海外投資案，百億元併日商。和泰車昨（18）日宣布，將分兩階段、總計約100億元，投資豐田（TOYOTA...

王品：每年要賺1.5個股本 董座尾牙喊話明年在台營收衝200億

王品今年台灣營收約接近190億元，加上中國事業持穩，全年營收有望站上230億元。

台塑策略聯盟邁向新階段 王瑞瑜任全國加油站董座

台塑企業昨（18）日宣布，常務委員王瑞瑜昨日在全國加油站董事會推舉下，出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜強調將與全國加油站...

全國加油站新董座出任 油品通路變化 外界關注

全國加油站為國內僅次於台灣中油的第二大加油站，全台總家數112家，超過台塑化加油站品牌「台亞石油」的108家。

王品兩岸拓點 有信心突破500店

王品集團董事長陳正輝昨（18）日表示，對明年餐飲市場拓展有信心，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，合計兩岸門...

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

中鋼昨（18）日開出明年元月月盤以及第1季季盤為「平高盤」，大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；汽車料漲5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。