快訊

美國通膨降溫報喜…台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

耶誕節也有雨？2波東北季風影響 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」

台中知名白派豪宅產權爭議落幕 銀行團力挺重啟銷售

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中知名白派豪宅產權爭議落幕，在銀行團力挺下宣布重啟銷售。記者宋健生／攝影
台中知名白派豪宅產權爭議落幕，在銀行團力挺下宣布重啟銷售。記者宋健生／攝影

由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀的台中七期知名白派豪宅，因爆發產權爭議，一度面臨法拍危機，18日出現大逆轉，台中立愷投資宣布，在銀行團與勤業眾信力挺下，以全權且獨家委託接手，並更名為「RM市政9號」重啟銷售。

「RM市政9號」與台北信義區豪宅「琢白」系出同門，均由普利茲克建築獎得主、國際建築大師Richard Meier設計，他在2021年正式告別建築舞台，現代白派建築成為無法複製的經典，台中「RM市政9號」也成為絕版的指標豪宅。

「RM市政9號」由多家銀行參與聯貸，過去複雜的產權問題已正式解決。由勤業眾信聯合會計師事務所與安泰銀行永豐銀行等8家銀行共同成為「RM市政9號」的接管人。

全案並以「全權且獨家委託」方式，由立愷投資接手未來銷售與過戶事宜，成為此案重新啟動的關鍵。立愷投資董事栗志中今天與銀行團現身在「RM市政中號」，正式向外界宣布重啟銷售。

而立愷投資正式接手後，根據內政部實價登錄網站，「RM市政9號」今年上半已有一筆成交紀錄，近期也快速成交3戶，等於宣告市場可正常交易，每坪成交均價來到65萬元，後續銷售都由勤業眾信聯合會計師事務所把關，在國際級專業標準下進行。

白派大師Richard Meier在台灣僅有台中「RM市政9號」、台北「琢白」這兩件作品，外觀以純淨色塊、簡約的幾何線條與大片玻璃帷幕，打造出光影交織的建築藝術品，建築本身就是城市景觀的亮點。

「RM市政9號」可說是台中市政路端點的白色光塔，樓高41層、全棟147戶採單層130坪均質規劃，擁有三面採光優勢，高樓層視野可盡覽台中盆地日夜景致。全案銀行團聯貸76億元，餘額還有60幾億元，可售戶102戶。

栗志中指出，「RM市政9號」外觀由Richard Meier設計，公設邀請全球四季酒店御用室內設計團隊Yabu & Pushelberg規劃，注入國際高奢酒店的美學。

此案一樓是11米挑高純白迎賓大廳，以Richard Meier標誌性的白色幾何框景，大面窗、大浮壁，牆上潑墨山水畫作、不鏽鋼巨岩雕塑，將景致轉譯成當代東方意境，同時還選用Yabu Pushelberg設計的傢俱，「天圓地方」哲學與西方幾何白派完美融合。

二、三樓是由Yabu Pushelberg設計整層樓公設，餐飲空間規劃以中式私廚宴會廳串連交誼廳、西式餐廳與品酒室，另有健身房、兒童閱讀室、棋藝室及標準室內溫水泳池會所。

隨著台中七期市政路將打通的重大建設利多，「RM市政9號」重新回到市場，獨特的建築價值與地利優勢，預期將吸引高端買家的目光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立愷投資董事栗志中說，全案以全權且獨家委託方式，由立愷投資接手銷售事宜。記者宋健生／攝影
立愷投資董事栗志中說，全案以全權且獨家委託方式，由立愷投資接手銷售事宜。記者宋健生／攝影
台中七期白派豪宅「RM市政9號」由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀設計。記者宋健生／攝影
台中七期白派豪宅「RM市政9號」由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀設計。記者宋健生／攝影
11米挑高純白迎賓大廳以Richard Meier標誌性的白色幾何框景，大面窗、大浮壁。記者宋健生/攝影
11米挑高純白迎賓大廳以Richard Meier標誌性的白色幾何框景，大面窗、大浮壁。記者宋健生/攝影
「RM市政9號」重回市場，獨特的建築價值與地利優勢，預期將吸引高端買家目光。記者宋健生/攝影
「RM市政9號」重回市場，獨特的建築價值與地利優勢，預期將吸引高端買家目光。記者宋健生/攝影

台中 豪宅 永豐銀行 安泰銀行

相關新聞

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

和泰車宣布啟動海外布局，投資日本商用車事業，將分二階段共投資100億元，和泰車發言人賴志偉表示，透過此次交易，和泰將首次...

鎖定三鐵交會的中部交通黃金點 登陽ICC成南北企業新寵

台中烏日高鐵特區的頂級商辦市場，近期迎來一場選址哲學的顛覆。據了解，不少來自北部及南部的知名大型企業，在最終決定購買「登...

台中知名白派豪宅產權爭議落幕 銀行團力挺重啟銷售

由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀的台中七期知名白派豪宅，因爆發產權爭議，一度面臨法拍危機，18日出現大...

期待明年「新新青安」政策 專家喊這次不一樣：政治景氣循環恐落空

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，2026年房市將出現四大趨勢，首先政府住宅政策轉向購屋補貼以外的措施，如租賃...

老宅延壽說明會板橋登場 內政部補助30年以上老屋修繕首波600棟

內政部18日於新北市板橋區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。劉世芳表示，板橋區在地人口多...

和泰汽車斥資百億元啟動海外最大投資案 進軍日本商用車市場

和泰車（2207）推動史上最大規模的海外投資計畫！18日董事會決議通過，將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。