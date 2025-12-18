台中知名白派豪宅產權爭議落幕 銀行團力挺重啟銷售

由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀的台中七期知名白派豪宅，因爆發產權爭議，一度面臨法拍危機，18日出現大逆轉，台中立愷投資宣布，在銀行團與勤業眾信力挺下，以全權且獨家委託接手，並更名為「RM市政9號」重啟銷售。

「RM市政9號」與台北信義區豪宅「琢白」系出同門，均由普利茲克建築獎得主、國際建築大師Richard Meier設計，他在2021年正式告別建築舞台，現代白派建築成為無法複製的經典，台中「RM市政9號」也成為絕版的指標豪宅。

「RM市政9號」由多家銀行參與聯貸，過去複雜的產權問題已正式解決。由勤業眾信聯合會計師事務所與安泰銀行、永豐銀行等8家銀行共同成為「RM市政9號」的接管人。

全案並以「全權且獨家委託」方式，由立愷投資接手未來銷售與過戶事宜，成為此案重新啟動的關鍵。立愷投資董事栗志中今天與銀行團現身在「RM市政中號」，正式向外界宣布重啟銷售。

而立愷投資正式接手後，根據內政部實價登錄網站，「RM市政9號」今年上半已有一筆成交紀錄，近期也快速成交3戶，等於宣告市場可正常交易，每坪成交均價來到65萬元，後續銷售都由勤業眾信聯合會計師事務所把關，在國際級專業標準下進行。

白派大師Richard Meier在台灣僅有台中「RM市政9號」、台北「琢白」這兩件作品，外觀以純淨色塊、簡約的幾何線條與大片玻璃帷幕，打造出光影交織的建築藝術品，建築本身就是城市景觀的亮點。

「RM市政9號」可說是台中市政路端點的白色光塔，樓高41層、全棟147戶採單層130坪均質規劃，擁有三面採光優勢，高樓層視野可盡覽台中盆地日夜景致。全案銀行團聯貸76億元，餘額還有60幾億元，可售戶102戶。

栗志中指出，「RM市政9號」外觀由Richard Meier設計，公設邀請全球四季酒店御用室內設計團隊Yabu & Pushelberg規劃，注入國際高奢酒店的美學。

此案一樓是11米挑高純白迎賓大廳，以Richard Meier標誌性的白色幾何框景，大面窗、大浮壁，牆上潑墨山水畫作、不鏽鋼巨岩雕塑，將景致轉譯成當代東方意境，同時還選用Yabu Pushelberg設計的傢俱，「天圓地方」哲學與西方幾何白派完美融合。

二、三樓是由Yabu Pushelberg設計整層樓公設，餐飲空間規劃以中式私廚宴會廳串連交誼廳、西式餐廳與品酒室，另有健身房、兒童閱讀室、棋藝室及標準室內溫水泳池會所。

隨著台中七期市政路將打通的重大建設利多，「RM市政9號」重新回到市場，獨特的建築價值與地利優勢，預期將吸引高端買家的目光。

