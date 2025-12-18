老宅延壽說明會板橋登場 內政部補助30年以上老屋修繕首波600棟

內政部18日於新北市板橋區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。劉世芳表示，板橋區在地人口多，30年以上老屋約有14.2萬餘戶，為全市老屋數量最多的地區之一，且獨居長輩戶數接近1萬7,000戶，顯示「人、屋雙老」問題已是社區日常課題，而非單純的統計數字。

她說，板橋區整體住宅平均屋齡達35.56年，普遍面臨建物老化、公共設備老舊、無障礙空間不足及高齡居住安全風險等問題。政府推動老宅延壽計畫，正是希望在不拆除、不重建的前提下，透過專業輔導與制度化補助，提升老宅耐震安全與居住機能，讓長輩住得舒適、安心，也讓社區持續活化。

內政部說明，今年10月，賴清德總統公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，宣布未來3年由國土管理署投入50億元特別預算，作為老宅延壽政策的重要財源後盾，預計在3年內協助600棟屋齡30年以上、4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅進行修繕改善，只要先完成耐震評估，即可申請補助。

依照計畫，集合住宅公共空間每棟最高可補助960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元；補助項目涵蓋外牆整修、防水隔熱、老舊管線更新、增設電梯及無障礙設施等機能改善工程，並同步支持居家安全優化，如扶手更新、地面防滑、高低差改善及防墜設施等，實質回應民眾最關心的居住安全與生活品質問題。

內政部表示，首波老宅延壽政策宣導活動已於今年11月底陸續展開，優先至人口稠密及老宅分布較多的地區與居民面對面溝通，目前已巡迴新北市三重區、臺北市大同區、松山區，以及嘉義市等地，後續將於新北市中和區(12月20日)、鶯歌區(12月29日)及土城區(12月30日)舉辦，歡迎在地民眾共同參與，並鼓勵民眾與社區在116年12月31日前踴躍提出申請。相關資訊可於周一至周五，上午8時至下午5時，洽詢服務專線（02-7701-9919），或至「都市更新入口網」查詢。

今日出席貴賓，包括內政部長劉世芳、立委張宏陸、內政部國土管理署長吳欣修、新北市板橋區長陳奇正、新北市板橋區里長聯誼會主席林榮彩、中華民國建築師公會理事長崔懋森、新北市建築師公會理事長汪俊男及副理事長黃森田、多位新北市議員、里長、民眾、相關公會及新北市政府代表等共同參與。