和泰汽車斥資百億元啟動海外最大投資案 進軍日本商用車市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車今日舉行記者會，說明將推動史上最大規模的海外投資計畫，將分兩階段總計約新台幣100億元。記者黃淑惠／翻攝
和泰汽車今日舉行記者會，說明將推動史上最大規模的海外投資計畫，將分兩階段總計約新台幣100億元。記者黃淑惠／翻攝

和泰車（2207）推動史上最大規模的海外投資計畫！18日董事會決議通過，將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車事業，預計以日幣270.26億元，折算新台幣54.8億元，向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等五家公司的80%股權，待主管機關許可後，規劃於2026年4月1日進行交割。

和泰汽車今日記者會時表示，基於長期成長策略，積極參與本投資案，這個案子運作規劃一段時間，這也是和泰集團目前在海外投資的最大案件，透過此次交易，和泰將首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

日野汽車也長期觀察和泰汽車，在台灣HINO商用車銷售一直穩紮穩打，成為台灣最熱銷的商用車，所以非常歡迎和泰集團成為大股東，透過合作期望能激盪出更多火花，營運面發揮各種綜效，進一步推升HINO商用車銷售。

為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱FUSO兩家公司。於四社合作的基礎上，能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。

和泰車的董事會考量到長期布局需求，也同步授權董事長於日幣223億元，折算新台幣45.2億元額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點於東京都及其周邊之不動產購置商談。

本次交易的五家標的公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3,000名，合計年度販賣台數約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

未來和泰將在五家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場之經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

日本 和泰車 三菱 豐田

