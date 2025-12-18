壯大餐飲帝國 六角：預估明年台灣店數可望破200店

六角國際今日舉行尾牙，總獎金近1500萬元，董事長王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Germany BoBoQ」併購案，加上取得代理日本「雞三和」品牌，為集團開啟全新的餐飲賽道，預估明年在國內直營門市可望超過200店，共同壯大餐飲帝國。

六角今年前11月營收38.85億元，年增率5.57%，與全球餐飲產業成長趨勢併行，獲利也同樣亮眼。

王耀輝表示，六角近日買下歐洲最大手搖飲物料供應商，素有「歐洲珍奶教父」所創立的「Germany BoBoQ」，主要是著眼於歐洲為全球第三大經濟體，市場潛力巨大，六角除可持續受益於現有原物料銷售外，亦能掌握既有網絡快速切入歐洲市場，為珍珠奶茶品牌國際化拓展邁出關鍵一步。

王耀輝表示，透過掌握核心原料供應，可望為六角提供更穩定的原料來源，降低成本並掌握關鍵原料，這與六角過去垂直整合上游原料廠的策略一致，亦建立競爭優勢，憑藉BoBoQ位於歐洲市場的基礎，六角可望加速拓展當地市場，並與旗下品牌產生協同效應，擴大歐洲市場影響力，提升整體品牌影響力與市場布局，且相較於代理或直營展店，併購能降低海外發展的風險，亦快速取得市場地位，也有助於更快滲透當地市場，進而提升整體海外營收。

王耀輝也說，日出茶太Chatime在美國市場歷經營運體質調整後，明年將大規模以雙位數展店目標邁進，並伺機將翰林茶館與春上布丁蛋糕雙品牌引進市場布局，加上既有段純貞牛肉麵持續展店，美國餐飲市場將成為集團2026海外發展的重心，同時，併購Germany BoBoQ營收效益將在明年元月起啟動，旗下品牌亦瞄準歐洲新興市場積極拓點，可望以多品牌打群架策略，驅動海外市場的成長動能。