答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

和泰車宣布啟動海外布局，投資日本商用車事業，將分二階段共投資100億元，和泰車發言人賴志偉表示，透過此次交易，和泰將首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

和泰車昨傍晚突然公告18日暫停交易，市場就猜測評估此次停牌是為了公布一項重大投資或併購案。

賴志偉表示，將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車事業，預計以270.26億日圓（約新台幣54.8億元），向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等五家公司之80%股權，待主管機關許可後，2026年4月1日進行交割。

賴志偉表示，董事會也授權董事長於223億日圓（約新台幣45.2億元）額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點之不動產購置商談。

為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

賴志偉表示，在四社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。

賴志偉表示，本次交易之五家標的公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3000名，合計年度販賣台數約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過3成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

賴志偉指出，未來和泰將在五家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場之經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。