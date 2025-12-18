手搖飲董座尾牙霸氣宣布「明年調薪上看25％」 MVP員工年薪衝300萬

六角（2732）18日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝在尾牙現場宣布，2025年終獎金依績效表現給予，績優MVP員工個人最高年薪有望突破300萬元的獎勵，並表揚最佳貢獻團體獎金200萬，金牌店長與明日之星也可多領年終三個月以茲鼓勵，同時加碼宣布2026年集團員工依績效調薪最高可達25％。

六角今日尾牙所頒出的激勵獎金與抽獎獎項近1,500萬元，並安排知名藝人主持及樂團演出。王耀輝表示，六角重視每一位員工，除持續執行餐飲業首創且唯一配發員工認股權，同時享有一天的生日假、定期舉辦Happy Hour，並與伊甸社會福利基金會合作提供每日員工按摩服務，更獎勵生育補助方案，一胎3萬；二胎6萬；三胎12萬等員工福利。

王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Germany BoBoQ」併購案，加上取得代理日本「雞三和」品牌，為集團開啟全新的餐飲賽道，預估明年在國內直營門市可望超過200店，共同壯大餐飲帝國。2025年繳出1-11月合併營收38.85億元，年增率5.57％，與全球餐飲產業成長趨勢併行，亦繳出亮眼的獲利成績單。

六角近日買下歐洲最大手搖飲物料供應商，素有「歐洲珍奶教父」所創立的「Germany BoBoQ」，係著眼於歐洲為全球第三大經濟體，市場潛力巨大，六角除可持續受益於現有原物料銷售外，亦能掌握既有網絡快速切入歐洲市場，為珍珠奶茶品牌國際化拓展邁出關鍵一步。

同時，透過掌握核心原料供應，可望為六角提供更穩定的原料來源，降低成本並掌握關鍵原料，這與六角過去垂直整合上游原料廠的策略一致。亦建立競爭優勢，憑藉BoBoQ位於歐洲市場的基礎，六角可望加速拓展當地市場，並與旗下品牌產生協同效應，擴大歐洲市場影響力，提升整體品牌影響力與市場布局，且相較於代理或直營展店，併購能降低海外發展的風險，亦快速取得市場地位，也有助於更快滲透當地市場，進而提升整體海外營收。

堪稱「非典型餐飲集團」的六角在2025年憑藉併購與代理蓄積營運能量，對於海外市場布局也雙箭齊發。日出茶太Chatime在美國市場歷經營運體質調整後，明年將大規模以雙位數展店目標邁進，並伺機將翰林茶館與春上布丁蛋糕雙品牌引進市場布局，加上既有段純貞牛肉麵持續展店，美國餐飲市場將成為集團2026海外發展的重心。同時，併購Germany BoBoQ營收效益將在明年元月起啟動，旗下品牌亦瞄準歐洲新興市場積極拓點，可望以多品牌打群架策略，驅動海外市場的成長動能。