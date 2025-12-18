快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

央行房市政策不鬆綁但「保留彈性」業界：打底反彈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
央行2025年四次理監事會議事錄摘要。資料來源：富華新·房研所整理
央行2025年四次理監事會議事錄摘要。資料來源：富華新·房研所整理

中央銀行18日召開今年第4季理監事會，會後決議利率連7凍，且第7波選擇性信用管制不鬆綁，但保留銀行自主放貸彈性。對此，富華新·房研所指出，在經濟數據尚未出現轉弱之前，央行鬆綁信用管制可能性不高，但態度已明顯放緩，未來市況「看淡不看壞」，可以說今年打底、明年反彈。

富華新·房研所觀察，由於不動產放款集中度長期維持在35%至37%的高檔區間，未出現實質下滑，加上今年受惠AI投資大爆發，經濟成長率可望「保7」、通膨率穩定落在2%警戒線以下，以上皆不足構成央行在信用政策與利率面轉彎的條件，也顯示央行在風險控管上仍有顧慮，全年態度偏向保守。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，2025年房市降溫又降價，信用管制未鬆綁、放款利率也未調整，房市等同繼續「待在冷凍庫」。不過，他觀察到，今年無論是賣方與預售屋已出現價格讓步，市場回歸價格理性。

若2026年搭配地方選舉利多「牛肉」釋出，稍添「柴火」即可吸引買方出籠，加上央行態度已軟化，房市有機會逐步回溫。

富華新·房研所進一步指出，雖然民間購屋信心依舊疲弱、消費者信心指數(CCI)下滑，但從M1、M2貨幣供給年增來看，房市降溫主因並非資金枯竭，而是買方保守觀望。

在此情境下，反而對購屋族有利，只要避開供給過剩、產品同質性高區域，選擇自住率高、抗跌有競爭力的社區，風險相對可控。

台中知名房仲沈政興表示，現今市場幾乎是買方主導，預售市場價格同步下修，以台中預售市場為例，市中心蛋黃區5至6字頭、74沿線4字頭，相較去年榮景已有下修。

剛需型的購屋族，此時可趁市場低溫期布局，但須重視區域的基本面，從機能成熟、供給稀缺、產業紅利和特色產品等四大關鍵下手。

如台中北屯廍子重劃區，因近年大型造鎮案落成，提升生活機能，當地有大型採買超市、綠地公園、明星學區，附近社區自住率極高，近期還有台中市立醫院開幕利多，去年房價最高衝到5至6字頭，近期亦有修正跡象。

另外如烏日高鐵站特區，明年將有全台最大百貨完工話題，以及年年成長的高鐵運輸量，當地住宅、商辦房價皆落在4字頭，具話題且房價CP值高，符合首購、首換族預算需求，值得關注。

央行房市政策不鬆綁但「保留彈性」，業界認為，今年可望打底、明年反彈。記者宋健生/攝影
央行房市政策不鬆綁但「保留彈性」，業界認為，今年可望打底、明年反彈。記者宋健生/攝影

市場 台中 房市

延伸閱讀

華固釋利多 喊出高配息

甲山林讓利很有感！自住剛需族卡位三重景觀第一排，「市政帝景」成購屋新指標

打炒房滿周年 第3季六都大樓成屋價格全回調 雙北公寓跌回2021年

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點「真需求」在這…怎看AI泡沫化：挑對領域就沒問題

相關新聞

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

餐飲龍頭王品今日舉行尾牙，董事長陳正輝表示，王品已經連續三年獲利超過1.5個股本，雖然市場充滿很多變數，但近年來經營沒有...

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

輔信旗下暄達醫學主力產品 均榮獲DNV全球首家CE MDR認證

輔信（2405）旗下暄達醫學（7726）今日宣布，其負壓傷口治療機正式通過歐盟醫療器材法規（MDR），成為歐盟授權第三方...

國城建設台南揮強棒 18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」

實力建商國城建設18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」，全案以8,600坪基地，融合住宅、商業與綠意，攜手日本與台灣頂...

銀行自主管理有條件鬆綁 專家：房市自用當道不變

央行18日舉行今年度最後一次理監事會議，央行指出考量近一年來，銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不...

「鄧師傅」攻上億年菜商機 全通路布局走向國際獲消費者青睞

搶攻上億元的年菜商機，高雄知名的鄧師傅大內功夫菜展開全通路布局，結合「熱取」、「宅配」以及「量販超商」通路三管齊下，讓名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。