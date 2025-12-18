央行房市政策不鬆綁但「保留彈性」業界：打底反彈

中央銀行18日召開今年第4季理監事會，會後決議利率連7凍，且第7波選擇性信用管制不鬆綁，但保留銀行自主放貸彈性。對此，富華新·房研所指出，在經濟數據尚未出現轉弱之前，央行鬆綁信用管制可能性不高，但態度已明顯放緩，未來市況「看淡不看壞」，可以說今年打底、明年反彈。

富華新·房研所觀察，由於不動產放款集中度長期維持在35%至37%的高檔區間，未出現實質下滑，加上今年受惠AI投資大爆發，經濟成長率可望「保7」、通膨率穩定落在2%警戒線以下，以上皆不足構成央行在信用政策與利率面轉彎的條件，也顯示央行在風險控管上仍有顧慮，全年態度偏向保守。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，2025年房市降溫又降價，信用管制未鬆綁、放款利率也未調整，房市等同繼續「待在冷凍庫」。不過，他觀察到，今年無論是賣方與預售屋已出現價格讓步，市場回歸價格理性。

若2026年搭配地方選舉利多「牛肉」釋出，稍添「柴火」即可吸引買方出籠，加上央行態度已軟化，房市有機會逐步回溫。

富華新·房研所進一步指出，雖然民間購屋信心依舊疲弱、消費者信心指數(CCI)下滑，但從M1、M2貨幣供給年增來看，房市降溫主因並非資金枯竭，而是買方保守觀望。

在此情境下，反而對購屋族有利，只要避開供給過剩、產品同質性高區域，選擇自住率高、抗跌有競爭力的社區，風險相對可控。

台中知名房仲沈政興表示，現今市場幾乎是買方主導，預售市場價格同步下修，以台中預售市場為例，市中心蛋黃區5至6字頭、74沿線4字頭，相較去年榮景已有下修。

剛需型的購屋族，此時可趁市場低溫期布局，但須重視區域的基本面，從機能成熟、供給稀缺、產業紅利和特色產品等四大關鍵下手。

如台中北屯廍子重劃區，因近年大型造鎮案落成，提升生活機能，當地有大型採買超市、綠地公園、明星學區，附近社區自住率極高，近期還有台中市立醫院開幕利多，去年房價最高衝到5至6字頭，近期亦有修正跡象。