台中七期白派地標豪宅躲過法拍 有業者投資接手重啟銷售

位於台中七期市政路、由普利茲克建築獎得主Richard Meier操刀的白派地標豪宅建案，原由港商新朗興業主導，日前爆產權爭議，一度面臨法拍危機，今出現轉機，國內的「立愷投資」宣布，在8家銀行與勤業眾信力挺下，以全權且獨家委託接手，重啟銷售。

房仲業者指出，Richard Meier在台灣僅台北、台中各一件建案作品，其中在台中作品命運多舛，最早為2014年富邦建設與新朗興業合建的「富邦新市政」，2020年成屋後富邦撤出，改名「新朗日匯」，如今再度更名為「RM市政9號」。因產權糾紛及多次更名，長期被視為台中最具爭議的豪宅建案。

立愷投資栗姓業者說，該建案由多家銀行參與聯貸，過去複雜的產權問題，已正式解決，銀行團不進入拍賣程序，由「勤業眾信聯合會計師事務所」與安泰銀行、永豐銀行等8家銀行共同成為該建案的接管人，並由立愷投資以「全權且獨家委託」方式接手銷售與過戶事宜。

栗姓業者指出，立愷投資接手後，可銷售102戶，根據內政部實價登錄網站，今年上半已有一筆成交紀錄，累計已有3戶成交，今天8家銀行與勤業眾信聯合會計師事務所代表都到場見證，等於宣告市場可正常交易的信心，後續銷售都由勤業眾信聯合會計師事務所把關，在國際級專業標準下進行。