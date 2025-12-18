快訊

國城建設台南揮強棒 18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」

經濟日報／ 記者陳美玲林政鋒／台南即時報導
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影

實力建商國城建設18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」，全案以8,600坪基地，融合住宅、商業與綠意，攜手日本與台灣頂尖設計團隊，以世界級設計標準打造國際建築新地標。

國城建設集團創辦人洪平森表示，「國城寳實」是國城逾40年品牌精神的延伸，象徵南台灣建築從在地出發、與國際接軌。期盼讓世界看到台南的潛力，這不僅是一座建築，更是一座凝聚生活、文化與未來想像的城市地標。

洪平森指出，「國城寳實」的正式公開，是台南建築邁入國際化方重要一步，從高雄「定潮」到台南「寳實」，國城建設持續推動城市與建築、自然與文化之間平衡共生，給購屋者最佳居住品質。

上市建商主管說，國城建設近年頻頻揮出強打，包括「鳳山都更好」、「嘉義都更好」、「亞灣特貿三」等大型都市更新，與高雄頂級高端建築「定潮」、「賦格」的規劃能力，掌握大面積開發的優勢。

如今首次進軍台南，承接政府主導的公辦都更案，平實特區位居台南東區正核心，結合捷運藍線預定、轉運站樞紐、7公頃平實公園綠地、南紡商圈與榮總、成大醫療資源，是台南最具文教與藝文氣息的核心區域。

國城建設集團創辦人洪平森。記者林政鋒／攝影
國城建設集團創辦人洪平森。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影
國城建設台南揮強棒，18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」。記者林政鋒／攝影

公辦都更 建商 都市更新

相關新聞

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

餐飲龍頭王品今日舉行尾牙，董事長陳正輝表示，王品已經連續三年獲利超過1.5個股本，雖然市場充滿很多變數，但近年來經營沒有...

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

「鄧師傅」攻上億年菜商機 全通路布局走向國際獲消費者青睞

搶攻上億元的年菜商機，高雄知名的鄧師傅大內功夫菜展開全通路布局，結合「熱取」、「宅配」以及「量販超商」通路三管齊下，讓名...

Uber Eats統計外送趨勢出爐 「健康飲食、早餐」關鍵字搜尋飆升

Uber Eats協助商家合作夥伴數位轉型，今年展現強勁的成長力道，高達30%平台商家合作夥伴年度業績成長突破雙位數。U...

新光保全支持生物多樣性行動 以「Home for Bees」獲國際雙設計大獎

在新光保全、野野有限公司與青出宜蘭農業運銷合作社攜手推動下，創新蜂類生態永續禮盒《Home for Bees:A Gif...

突破不景氣「國城寶實」包辦台南一半買氣 洪平森曝選地技巧

國城建設集團總裁洪平森18日在「國城寶實」正式公開記者會中表示，「國城寶實」是2021年購入土地，當時市場也不太景氣，不...

