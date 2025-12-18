國城建設台南揮強棒 18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」
實力建商國城建設18日公開台南平實特區代表作「國城寳實」，全案以8,600坪基地，融合住宅、商業與綠意，攜手日本與台灣頂尖設計團隊，以世界級設計標準打造國際建築新地標。
國城建設集團創辦人洪平森表示，「國城寳實」是國城逾40年品牌精神的延伸，象徵南台灣建築從在地出發、與國際接軌。期盼讓世界看到台南的潛力，這不僅是一座建築，更是一座凝聚生活、文化與未來想像的城市地標。
洪平森指出，「國城寳實」的正式公開，是台南建築邁入國際化方重要一步，從高雄「定潮」到台南「寳實」，國城建設持續推動城市與建築、自然與文化之間平衡共生，給購屋者最佳居住品質。
上市建商主管說，國城建設近年頻頻揮出強打，包括「鳳山都更好」、「嘉義都更好」、「亞灣特貿三」等大型都市更新，與高雄頂級高端建築「定潮」、「賦格」的規劃能力，掌握大面積開發的優勢。
如今首次進軍台南，承接政府主導的公辦都更案，平實特區位居台南東區正核心，結合捷運藍線預定、轉運站樞紐、7公頃平實公園綠地、南紡商圈與榮總、成大醫療資源，是台南最具文教與藝文氣息的核心區域。
