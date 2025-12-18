銀行自主管理有條件鬆綁 專家：房市自用當道不變

央行18日舉行今年度最後一次理監事會議，央行指出考量近一年來，銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。實施屆滿一年的自主管理有條件鬆綁，轉由銀行內部控管。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第七波前要求銀行落實的自主管理，對於銀行可以說是全場緊迫盯人，現在實施時間已經屆滿一年，現在看漲房價心理趨緩，銀行也知道要照顧自住首購等族群，知道什麼可以承作、什麼放款要謹慎，央行也從全場緊盯轉向銀行自主管理，但定時回報與專案金檢，雖然不是大幅度的開放，但至少對於房市是有點正面風向。

去年9月央行道德勸說銀行自主管理，銀行跟央行訂一個目標並且努力達成，目前央行則沒有再要求銀行訂明年目標；曾敬德表示，銀行也知道央行不想要資源過度集中在不動產，即使沒有明訂目標，大概也會知道要如何符合央行預期，包括放款對象、做好授信5P，與放款成長速度不能太快等，但銀行也是摸著石頭過河，看看有沒有同業積極一點，且甚麼程度可能會被關切。

明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管；但須按月向央行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢，掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。