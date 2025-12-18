快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

銀行自主管理有條件鬆綁 專家：房市自用當道不變

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行18日舉行今年度最後一次理監事會議，央行指出考量近一年來，銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。實施屆滿一年的自主管理有條件鬆綁，轉由銀行內部控管。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第七波前要求銀行落實的自主管理，對於銀行可以說是全場緊迫盯人，現在實施時間已經屆滿一年，現在看漲房價心理趨緩，銀行也知道要照顧自住首購等族群，知道什麼可以承作、什麼放款要謹慎，央行也從全場緊盯轉向銀行自主管理，但定時回報與專案金檢，雖然不是大幅度的開放，但至少對於房市是有點正面風向。

去年9月央行道德勸說銀行自主管理，銀行跟央行訂一個目標並且努力達成，目前央行則沒有再要求銀行訂明年目標；曾敬德表示，銀行也知道央行不想要資源過度集中在不動產，即使沒有明訂目標，大概也會知道要如何符合央行預期，包括放款對象、做好授信5P，與放款成長速度不能太快等，但銀行也是摸著石頭過河，看看有沒有同業積極一點，且甚麼程度可能會被關切。

明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管；但須按月向央行報送相關資料，央行並將持續辦理專案金檢，掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實本行選擇性信用管制措施，引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

央行 自用住宅 選擇性信用管制 社會住宅

延伸閱讀

11月五大銀行新承做放款平均利率下滑至2.119％

查到「很有肉」！房地合一這樣申報被鎖定 查稅手段超乎想像

相關新聞

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

餐飲龍頭王品今日舉行尾牙，董事長陳正輝表示，王品已經連續三年獲利超過1.5個股本，雖然市場充滿很多變數，但近年來經營沒有...

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

輔信旗下暄達醫學主力產品 均榮獲DNV全球首家CE MDR認證

輔信（2405）旗下暄達醫學（7726）今日宣布，其負壓傷口治療機正式通過歐盟醫療器材法規（MDR），成為歐盟授權第三方...

銀行自主管理有條件鬆綁 專家：房市自用當道不變

央行18日舉行今年度最後一次理監事會議，央行指出考量近一年來，銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不...

「鄧師傅」攻上億年菜商機 全通路布局走向國際獲消費者青睞

搶攻上億元的年菜商機，高雄知名的鄧師傅大內功夫菜展開全通路布局，結合「熱取」、「宅配」以及「量販超商」通路三管齊下，讓名...

Uber Eats統計外送趨勢出爐 「健康飲食、早餐」關鍵字搜尋飆升

Uber Eats協助商家合作夥伴數位轉型，今年展現強勁的成長力道，高達30%平台商家合作夥伴年度業績成長突破雙位數。U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。