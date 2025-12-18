「鄧師傅」攻上億年菜商機 全通路布局走向國際獲消費者青睞
搶攻上億元的年菜商機，高雄知名的鄧師傅大內功夫菜展開全通路布局，結合「熱取」、「宅配」以及「量販超商」通路三管齊下，讓名店年菜走向國際，受消費者青睞。
迎接2026馬年春節，年菜外帶與宅配市場戰火正式點燃，深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」，2026年年菜銷售兵分三路搶市，鎖定高雄八家門市、電商與量販超市超商通路全面布局，讓全國各地消費者都能輕鬆把名店功夫菜端上年夜飯餐桌。
此次由榮獲「亞太餐飲十大名廚」殊榮的鄧至廷廚藝總監領軍專業廚藝團隊，精心研發重磅推出五款六至七道式的「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味。
菜色內容涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求，不僅去年首度推出即熱銷完售的「除夕年菜熱取組」限量回歸，更體貼不同家庭族群的圍爐需求，推出4,288元起多種價位帶的宅配年菜三大人氣套組。
為了照顧蔬食族群特別開發的「蔬食饗宴組」，並將銷售通路擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長20%，也展現台菜品牌從在地深耕走向國際市場的企圖心與完整實力。
今年「鄧師傅功夫菜」宅配年菜三大人氣套組，主打鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以七道海陸喜氣大菜組成豐盛團圓桌，讓忙碌的現代家庭無須費時張羅辛勞下廚，簡單復熱就能輕鬆上桌，全家團聚共享年菜美饌。
包括用料頂級、象徵闔家富貴的「富貴豪華組」8,188元、歷年銷售冠軍「經典人氣組」6,588元、以及高CP值首選「山珍海味組」4,288元，搭配多達30款單品年菜，不管大家族或者小家庭都可以靈活搭配自由配，簡單復熱即可在圍爐餐桌重現名店年菜美味；此外，延續過往熱銷佳績，再度推出市場上少見的「蔬喜饗宴組」888元，讓蔬食者也能與家人共享豐盛的年夜飯。
高雄三家街邊門市、五家百貨門市及「鄧師傅功夫菜」電商平台即日起至2026年1月29日開放預購，官網消費滿3,600元免運、滿4,800元前 500 組加贈熱炒吧三盒（價值375元）、滿6,000元現折300元；此外更祭出2026年1月16日前消費滿額再享早鳥優惠，單筆滿6,000元輸入折扣碼【FBV100】再折100元，多重好康齊發，預期將為2026年菜市場再掀搶購熱潮。
為展現台菜年菜的國際魅力，鄧師傅功夫菜打造跨文化台式年菜體驗。來自加拿大、南非、希臘、俄羅斯等國的6位文藻外語大學國際學生圍坐體驗台灣經典年菜與春節圍爐文化，品嘗經典人氣的鄧師傅功夫年菜，包含:一品烏參、蔥燒腩排、雪菜年糕燒黃魚、鮑魚蠔豉紅燒肉佐荷葉包、紹興干燒大蝦、豬腳麵線、干貝元寶砂鍋雞及宮廷甜品，輪番上桌。第一次品嘗台式年菜的國際學生，不僅對於豐富澎派的年菜料理大讚「好呷」，更對於圍爐團聚與透過年菜表達祝福的飲食文化感到印象深刻，透過這次的年菜體驗，提前感受感受台灣人的熱情款待與熱鬧溫暖的年節喜慶氛圍。
