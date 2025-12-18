Uber Eats統計外送趨勢出爐 「健康飲食、早餐」關鍵字搜尋飆升

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber Eats協助商家合作夥伴數位轉型，今年展現強勁的成長力道，高達30%平台商家合作夥伴年度業績成長突破雙位數。示意圖。圖／報系資料照

Uber Eats協助商家合作夥伴數位轉型，今年展現強勁的成長力道，高達30%平台商家合作夥伴年度業績成長突破雙位數。Uber Eats公布2025年度數據亮點，包括「健康飲食」搜尋量年增66%、「早餐」相關關鍵字成長34%，展現台灣消費者生活型態正快速轉向健康化與即時早餐外送需求。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，今年業績雙位數成長的商家中，有超過七成是中小型商家，小店家透過平台被更多人看見、送到更多人手中。今年Uber Eats平台上點得到的品項在一年間大幅增加65%，突破一億種項目，滿足消費者從餐飲到生鮮、日用的多元需求。

根據平台分析，2025年推動商家成長的關鍵字，發現台灣消費者的外送飲食習慣正顯著轉向「健康化」，也有越來越多人習慣透過平台點早餐。根據平台月搜尋量數據，「健康飲食」與「健康餐」的搜尋量較去年同期大幅成長66%，「蔬食料理」成長64%，而「沙拉」也有51%的增幅，顯示清淡、原型食物成為外送熱門選擇。以及早餐外送夯，「早餐」與「早午餐」的月搜尋量成長34%，越來越多民眾習慣透過外送解決第一餐，早餐時段已為平台的商家合作夥伴創造更多營收的新機會。

Uber Eats透過數位科技持續賦能商家，提供從品牌曝光到轉單轉換的全方位支持。最新AI工具「消費者餐點照上傳」，讓消費者在評價時可附上實拍餐點照，由AI自動篩選後，可自動補齊菜單缺圖，讓消費者不只享受美味餐點，還能幫助在地商家提升菜單吸引力與點單率。根據今年1月至10月的平台數據，商家合作夥伴若能同時靈活運用「行銷活動」搭配「數位廣告」兩大功能，可帶來訂單量增加71%，透過數據洞察與平台工具，幫助商家不只跟上趨勢，更能穩健拓展成長曲線。

早餐 消費 uber eats 健康飲食

