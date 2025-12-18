擴大服務版圖 欣新網併購「即銷直播」強化電商一條龍營運

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

欣新網（2949）持續擴大服務版圖，斥資併購直播電商公司即銷直播。欣新網表示，此次併購將使公司在電商事業版圖更加完備，未來不僅可為客戶規劃與執行數位行銷，更可進一步帶動銷售，有助於為營運成長注入新動能。

欣新網總經理黃懷恩指出，海內外電商市場逐步從搜尋式購物轉向以內容與情境驅動的興趣電商模式，單靠仰賴廣告投放，在投資報酬的成效已明顯趨緩。透過直播與短影音模式導購的興趣電商，能激發消費者的潛在需求與關注，也能透過即時互動介紹，大幅提升產品資訊豐富度，縮短下單決策時間，成為近年電商成長表現最為突出的模式之一；以公司近年積極布局的菲律賓市場為例，興趣電商約已占當地整體電商交易比重約30%，顯示直播式的內容導購模式正逐步成為推動電商成長的重要引擎。

欣新網今年已與即銷直播展開合作，雙方在實務執行與流程銜接上已建立良好合作基礎。即銷直播除協助品牌進行直播相關服務外，同時參與電商平台官方直播平台的製播營運，具備電商平台高度認可的實務能力。此次併購完成後，欣新網將在既有精準行銷、群眾募資、電商平台整合營運與物流配送等穩固營運上，進一步向行銷最上游的「興趣培養」延伸。

即銷直播為蝦皮直播認證夥伴，具備完整直播實務經驗與平台後台操作能力，提供系統化代播、直播主媒合、檔期與活動規劃、製播溝通、直播現場執行到後台數據整合等完整直播服務，並透過帶狀直播策略，協助品牌穩定累積粉絲與聲量，快速切入直播市場並建立長期成效；其服務產業涵蓋美妝保養、服飾、食品與綜合型商品等多元領域，過去曾協助多家品牌導入直播後，整體賣場業績成長1.5倍以上的出色成績，部分新進賣場亦在短期內累積數千至上萬名新粉絲，有效降低後續再行銷成本。

展望未來，欣新網表示，隨著直播服務正式納入營運版圖，公司將進一步強化從「興趣啟動、內容導購到銷售轉換」的整合綜效，並將直播所創造的流量與消費者數據導入既有服務品牌銷售與代營運服務中，提升整體客戶價值。

