快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

漢翔法說會／三大業務持續紮根 同步拓展新興領域

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔公司18日自辦法說會，由代理董事長曹進平總經理率經營團隊，說明市場概況、經營實績與業務展望。記者黃淑惠／攝影
漢翔公司18日自辦法說會，由代理董事長曹進平總經理率經營團隊，說明市場概況、經營實績與業務展望。記者黃淑惠／攝影

漢翔（2634）18日於台北國際會議中心自辦法人說明會，由代理董事長曹進平暨總經理率經營團隊，說明市場概況、經營實績與業務展望，新年度三大業務持續紮根同步拓展新興領域。

曹進平親自簡報，他坦言今年獲利成長速度趨緩，主要是在一個研發布局期間，展望2026年在國防、民用、科服三大業務持續紮根，已承接超過兩百億元新訂單，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案。

展望未來，漢翔持續以航空核心技術為根基，深化多元事業布局。新接國防後勤維修訂單可在明年起提供重要支撐，同時積極向三軍爭取飛機、戰車、船艦引擎等業務。

在此基礎下，無人機業務也逐步成為公司新的成長引擎；民機領域，漢翔現有波音、空巴等國際訂單穩定增量，未來數年業務能見度良好；科技服務方面，能源管理系統持續開發，公司內部率先建置電力島基礎設施，奠定企業永續基石，加上台電鳳林強韌電網建置業務，均有助於明年起的營運動能，持續為股東創造長期且穩健的價值。

漢翔也利用航空工程優勢積極轉型，拓展具潛力的新興領域。例如無人機及反制系統，已配合政府政策方向，明確列為漢翔未來發展主軸之一，除了協助國內廠商量產外，也開始發揮自主研發能力，包括反制系統、新技術、新機種，正逐步打造漢翔的無人機生態系。

反制系統市場在全球成長動能顯著，近期國內更已釋出相關公開徵求資訊。今年漢翔無人機反制系統研發成功，對於入侵無人機的反制、保護重要基礎設施或區域，能發揮關鍵作用。而漢翔的系統採開放式架構，可配合客戶需求高度客製化，將是爭取未來訂單的利基。

技術面，漢翔甫與美方達成協議，取得抗干擾能力的核心技術Raptor Guide軟體授權，實現在無GPS的飛行中，依然維持絕對定位精度，且完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求；另外，漢翔也早與國內學術單位共同投入無人機產學研發，將推出符合國家需求的機型。

在科技服務領域，漢翔呼應「韌性能源」政策，發表儲能產品「電力島」，於11月舉辦動土儀式，準備打造全台最大應用案場。以自家廠區驗證其可靠性，並且「先蒙其利」，明年7月啟用後，評估每年可節省電費比例近46.95%。同時，正積極朝國內、外市場拓展儲能建置業務。

漢翔公司今(12/18)自辦法說會。業者提供
漢翔公司今(12/18)自辦法說會。業者提供

漢翔 無人機 研發

延伸閱讀

擁電力剛需盾牌！加百裕、興能高鎖漲停 領軍 BBU 族群抗空

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

波蘭成台灣無人機最大買家　專家：影響力不僅半導體

國際無人機與AAM論壇登場 民航局：調整法規、推動雙邊認證接軌國際

相關新聞

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

餐飲龍頭王品今日舉行尾牙，董事長陳正輝表示，王品已經連續三年獲利超過1.5個股本，雖然市場充滿很多變數，但近年來經營沒有...

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

突破不景氣「國城寶實」包辦台南一半買氣 洪平森曝選地技巧

國城建設集團總裁洪平森18日在「國城寶實」正式公開記者會中表示，「國城寶實」是2021年購入土地，當時市場也不太景氣，不...

王品集團尾牙 董事長陳正輝喊2026營收突破200億

王品集團今天在南港展覽館一館舉辦尾牙，邀請到李多慧與味全龍啦啦隊開場表演，王品集團董事長陳正輝隨後在歡呼聲中一同高喊「T...

關稅戰突圍！貿易署助搶1.9億美元商機 機械業：組台灣隊搶訂單最有感

面對全球供應鏈重組及美國關稅戰等嚴峻挑戰，經濟部國際貿易署今統計，今年推動「智慧機械海外推廣計畫」，共協助308家次廠商...

2025北台灣推案量1.1兆元、年減三成 新竹、台北腰斬

住展雜誌18日發布，2025年北台灣新成屋、預售屋住宅產品推案量達1.1兆元，年減30.6%，探2020年以來新低，以新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。