新光保全支持生物多樣性行動 以「Home for Bees」獲國際雙設計大獎

在新光保全、野野有限公司與青出宜蘭農業運銷合作社攜手推動下，創新蜂類生態永續禮盒《Home for Bees:A Gift of Ecological Action》近日傳來捷報，榮獲2025 International Design Awards金獎，以及2025 London Design Awards銀獎，一舉拿下兩項國際設計大獎，展現台灣在永續服務設計與生物多樣性行動上的創新實力。

評審團指出，《Home for Bees》成功跳脫傳統商品包裝思維，以服務設計為核心，將生態保育、永續教育、在地農業與企業行動整合為可被複製與擴散的實踐模式，不僅具備環境價值，也展現高度社會影響力。

《Home for Bees》並非一般禮盒，而是一套以「生態行動」為主軸的系統性設計。由野野有限公司策劃，每一份禮盒結合可設置於城市陽台的「獨居蜂小屋」，以及來自宜蘭友善耕作農田的當季農產，讓收禮者在日常生活中即可實際參與生態保育。同時，計畫也在農田中設置「獨居蜂旅館」，作為長期生態監測裝置，觀察切葉蜂、蜾蠃等台灣原生獨居蜂的繁殖與活動狀況，建立城市與農村之間的生態連結。

原生獨居蜂在生態系中扮演關鍵角色，不僅是重要授粉者，也是農田中的天然捕食者，對農業生產與生物多樣性具有不可取代的價值。《Home for Bees》透過棲地營造與參與式設計，將專業生態知識轉化為大眾可理解、可實踐的生活行動，降低參與門檻，擴大影響層面。

新光保全亦從企業內部啟動永續行動，結合既有的農田有機契作，透過員工工作坊、田間共作與棲地彩繪等活動，邀請企業夥伴實際走入農田，參與獨居蜂旅館架設與物種觀察紀錄，深化員工對ESG與生物多樣性議題的理解，同時促進企業與在地農友之間的信任與合作，進一步擴大友善耕作農地的實踐規模，形成正向的社會與環境循環。

從宜蘭農田到城市陽台，《Home for Bees》讓每一位參與者都成為生態系的一環，將永續與生物多樣性從理念落實為日常行動。這不只是一份禮物，更是一項邀請企業與大眾共同為土地、生態與未來，留下可持續行動軌跡的具體實踐。