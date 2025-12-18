突破不景氣「國城寶實」包辦台南一半買氣 洪平森曝選地技巧

國城建設集團總裁洪平森18日在「國城寶實」正式公開記者會中表示，「國城寶實」是2021年購入土地，當時市場也不太景氣，不過對他來說，他選地專挑「有故事性土地」，成為建案買氣突圍的關鍵之一。

洪平森指出，以「國城寶實」來說，原基地位址屬於工業區，周邊是眷村、軍營，然而區域經過重新規劃後，當初居住在此的在地人，對家園是有記憶的，這份回憶具有故事性，而房地產是地緣性非常強的產業，這些在地人的故事，成就龐大需求力道，也是他當初出手購地的最大關鍵之一。

不僅如此，洪平森分析，位於台南市後甲二路、後甲三街和平實二街「國城寶實」，是國城建設首個進軍台南的新案，屬於東區平實特區，不僅是市府公辦都更案，且位於東區正核心，結合捷運藍線預定、轉運站樞紐、7公頃平實公園綠地，還有南紡商圈與榮總、成大醫療資源，更有副興國中、東光國小與成大等學區優勢，是台南最具文教與藝文氣息的核心區域。

「國城寶實」是由成立逾40年的國城建設規劃推出，全案以8,600坪完整街廓為基地，融合住宅、商業與綠意軸線，並攜手日本與台灣頂尖設計團隊，將世界級設計落地台南，包括日本藍瓶咖啡空間美學人物芦沢啓治、2025大阪世博台灣玉山館建築師張瑪龍與陳玉霖、日本景觀大師橋內智也，以及燈光大師市川善幾。

他強調，土地是有記憶的，尤其是原先具住在此的在地人，這些生活是有記憶的，是具有生命性，國城建設要做的是讓回憶重生，如「嘉義都更好」、「國城寶實」都是以此為出發、購地。

洪平森指出，國城建設在規劃新案時，是採規畫一個好的生活環境給民眾、而不僅僅是一個住宅，也許是這樣，獲得客戶青睞；舉例來說，「嘉義都更好」去年推出時，剛好遇到去年9月19日政府推出第七波信用管制政策，當時一度他還擔心建案銷售，但全案約一個月就被消費者預訂完了。

他表示，現在「國城寶實」也是如此，銷售快六個月，賣了逾五成，以整體台南市新建案來說，光是「國城寶實」買氣就占了一半，平均每四組來人就成交一組，該案公分三期銷售，目前一期釋出約600戶、已簽約330戶，銷售率逾五成，銷售相當穩健。

他認為，國城建設最近幾個案子能在市場不景氣時銷售奏凱歌，就是「運氣好」，加上國城建設是以創造一個好的生活環境給客戶，而不是只有一個建築物而已。

「國城寶實」全案總戶數達1,089戶，全案將分三期銷售，目前首期釋出約600戶，將興建三棟樓高各達20、21、24樓住宅大樓，全案規劃二至四房，產品從25~75坪，目前已簽約330戶、實價登錄已揭露達273筆，每坪成交價從52.78萬元製68.47萬元，近一年每坪成交均價約58.21萬元。

國城建設副總經理許鳳仙表示，二期規劃釋出兩棟住宅、約240戶，暫定推案時間落在明年下半年；三期規劃逾500戶，推案時間未定。