王品大陸市場回穩 台灣火鍋、燒肉帶頭衝 明年兩岸拚規模突破500家

王品（2727）18 日舉行集團尾牙，董事長陳正輝對 2026 年提出展望，兩岸將合計新增至少50家門市，集團總店數將正式跨越500家規模，再創營運新里程碑。同時，台灣事業部營收目標上看200億元，集團獲利希望獲利維持每年約1.5 個股本，他強調，雖然餐飲業充滿變數，但以目前經營穩定度來看，達成目標「沒有太大問題」。

陳正輝指出，中國大陸市場今年整體餐飲景氣疲弱，消費力道較過去高峰下降約三成，無論中高價位品牌或連鎖集團皆面臨結構性壓力。王品從2024年起啟動大幅調整，包括成本結構、菜單設計與定價策略全面重整。例如西堤客單價去年由人民幣140～150元下修至約 100元，王品牛排則從 360～390 元調整至 300 元上下；他指出，當地市場已形成「百元剛需帶」，200 元以上就屬競爭激烈區，海底撈客單也跌到約 110 元，顯示整體價格帶已重塑。

經過一年半的調整，大陸事業體自去年第2季後獲利開始轉正並持續上升，成本結構明顯改善，已連續六季營利，讓集團有信心在 2026 年全面加速展店。王品與西堤將是明年展店的主力品牌，新品牌也在規劃中，明年大陸店數預計重返百店水準，成為集團成長主引擎之一。陳正輝也談到，中國區由新任負責人韓帥接手，「要給年輕人一點時間」，但目前狀況良好，決策推進速度也更快。明年中國大陸將成為集團成長動能之一。

台灣市場部分，王品維持「汰弱留強」策略。品牌若連續三個月虧損即列入觀察名單，半年不改善便停止展店甚至退場，把資源集中於最具市場潛力的品類，明年展店將以石二鍋、聚、肉次方三大品牌為主。同時也有計畫推出新品牌。

隨著2026年兩岸展店節奏同步推進後，台灣規模可望達400家、大陸預計重返100家，2026 年合計淨增至少50家，使集團總店數突破500家。陳正輝表示，台灣市場雖成熟，但品牌組合經過調整後仍具擴張空間；大陸市場規模龐大，只要策略正確、價格帶精準，可望加速擴張。

在員工制度方面，王品仍維持年終獎金一個月、並以每月分紅制度激勵績效，最高已有同仁年薪超過 200萬元。他表示，人事成本與福利已成為集團競爭力的一部分，對留才也具顯著效果。

至於美國市場，他坦言目前不列為優先，主要因單店投資成本高、城市分散造成管理成本過重，加上開店不像台灣這麼快速，因此短期仍將集中火力在台灣與中國大陸兩大核心市場。