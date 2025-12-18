中鋼元月份月盤及第1季季盤產品開出平高盤

中鋼（2002）公司18日召開2026年元月盤及第1季盤價會議，因國際鋼市緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升。考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，元月份月盤及第1季季盤產品以平高盤開出，並依產業需求特性持續推動多元方案，共同努力確保接單量能。

中鋼表示，全球景氣溫和擴張，美聯準會再度降息，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性。中國大陸明年度持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求。台灣方面，人工智慧（AI）需求仍穩健帶動出口，主計總處預估明年台灣經濟成長率可達3.54%，然傳統產業領域則因終端需求尚需較長時間恢復，經營環境仍具挑戰。

鐵礦砂價格走揚至每公噸105~110美元區間，冶金煤上漲至每公噸215美元左右，煉鋼成本持續上升。美國熱軋行情向上突破每公噸1,000美元的關卡；歐盟與加拿大明年鋼材配額與關稅新制持續發酵，當地熱軋行情緩步回升；中國大陸內銷流通行情略有回穩態勢，寶鋼1月平板類產品全面上漲人民幣100元(約14美元)/噸；另明年1月1日起對鋼鐵實施出口許可證制度，對大陸大量出口情況起抑制作用，有助帶動亞洲鋼價回穩，國際鋼市透露出築底回溫、平穩轉正的氛圍。