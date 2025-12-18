新光保全參與支持生物多樣性行動 永續禮盒《Home for Bees》獲國際肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「Home for Bees」榮獲國際雙設計大獎，新光保全參與支持生物多樣性行動。業者提供
「Home for Bees」榮獲國際雙設計大獎，新光保全參與支持生物多樣性行動。業者提供

新光保全、野野有限公司與青出宜蘭農業運銷合作社攜手推動下，創新蜂類生態永續禮盒《Home for Bees: A Gift of Ecological Action》榮獲 2025 International Design Awards 金獎（Eco / Green Design / Environmental Education），以及 2025 London Design Awards 銀獎（Service Design – Sustainability & Environment）雙項國際肯定。此成果不僅展現台灣在永續服務設計領域的創新能量，更成功將生物多樣性保育、永續教育、在地農業與企業行動整合為具體可複製的實踐模式。

《Home for Bees》並非傳統意義上的禮盒，而是一套以「生態行動」為核心的服務設計系統。由野野有限公司策劃設計，每一份禮盒皆結合可設置於城市陽台的「獨居蜂小屋」，以及來自宜蘭友善耕作農田的當季農產，讓收禮者在日常生活中，即可參與生態保育行動。在農田中同步設置「獨居蜂旅館」作為生態監測裝置，長期觀察切葉蜂、蜾蠃等台灣原生獨居蜂種的繁殖與活動狀況，建立城市與農村之間的生態連結。

原生獨居蜂在生態系中扮演關鍵角色，既是重要的授粉者，也是農田中的天然捕食者，對維持農業生產與生物多樣性具有不可取代的價值。《Home for Bees》透過具體的棲地營造與參與式設計，將這些生態知識轉化為可被理解、可被實踐的生活行動。新光保全長期參與農田有機契作，更從企業內部啟動永續行動，透過員工工作坊、田間共作與棲地彩繪等實地活動，企業夥伴親身走入農田，參與獨居蜂旅館架設與物種觀察紀錄，不僅深化員工對 ESG 與生物多樣性議題的理解，也促進企業與在地農友之間的信任與合作，進一步擴大友善耕作農地的實踐規模，形成正向的社會與環境循環。

無論是在宜蘭農田或是城市陽台，《Home for Bees》讓每一位參與者都成為生態系的一份子，將生物多樣性與環境永續從概念，真正落實於生活之中。這不只是一份禮物，更是一個邀請企業與大眾一起，為土地、為生態、也為未來留下可持續的行動軌跡。

生態保育 獨居 設計

