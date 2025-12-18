王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

餐飲龍頭王品今日舉行尾牙，董事長陳正輝表示，王品已經連續三年獲利超過1.5個股本，雖然市場充滿很多變數，但近年來經營沒有太大的起伏，很有信心未來都能達到一樣的成績，更喊話，明年台灣營收要超過200億元。

新冠疫情過後，大陸餐飲市場狀況非常艱困，但陳正輝表示，經過一些策略調整，包括降本增利，增加產品多樣性，效率提高，客單價也大幅降低，大約降到是過去的7折，這在消費降級的大陸非常有用。

大陸王品自去年第2季開始已經連續6季獲利，已經挺過最困難的時刻，明年還可能會有更大幅度的成長，包括王品、西堤都會持續展店。新品牌通過市場考驗後，也會加快展店速度，目前大陸店數共92店，明年可以突破100店，兩岸共計要淨增加50店，總店數可破500店。

過去每年推2~3個新品牌的王品，今年未推新品牌，陳正輝表示，今年台灣沒有新品牌，主要是調整既有品牌，既有品牌有些需要汰弱留強，有些如聚、石二鍋、肉次方則還有很多市場潛力需要開發，希望提高市場滲透率，明年資源也會聚焦在這方面，但明年同樣也會再推出新品牌。

王品先前任命韓帥為新任大陸營運長，韓帥也是陳正輝的女婿。陳正輝表示，年輕人還有許多成長空間，但接手以後表現很好，他對韓帥有很高的期待。

王品今年尾牙斥資超過5000萬元，席開1000桌，更邀請到理想混蛋、婁俊碩、動力火車等大咖藝人到場表演。陳正輝表示，王品不是科技業，但是透過服務好每一個客人、做好每一份餐點達到現在的成績非常不容易，因此也感謝同仁的努力與付出。