生合益生菌新突破 FS4722 幫助預防痛風與代謝疾病

生合生物科技（1295）在大會發表來自傳統中式泡菜的植物乳桿菌Lactiplantibacillus plantarum FS4722，經試驗可達六重以上功效：降低血清尿酸濃度、降低腸道尿酸前驅物嘌呤 (purine，俗稱普林) 吸收、抑制肝臟尿酸生成、促進腸道及腎臟的尿酸排泄、調節腸道菌相與代謝物，值得重視的是，FS4722還能有效調控腸-肝-腎之間的尿酸代謝軸線，而且無藥物相關副作用，展現多重、穩定且安全的降尿酸效果。

2025亞洲乳酸菌協會年會暨國際研討會(Asian Conference on Lactic Acid Bacteria, ACLAB 15) 11月底在台北盛大舉行，來自美、日、星、韓、芬蘭等十七國乳酸菌與益生菌領域的頂尖專家學者，共聚研討最新研究進程。生合生物科技這項科學研究表現亮麗，獲得與會國際微生物專家的高度讚賞，已發表於微生物學領域排名頂尖的權而威國際期刊《Microbiome》。

高尿酸血症(Hyperuricemia)，是體內發生嘌呤代謝異常的疾病，常與痛風、第二型糖尿病、腎功能障礙及高血壓等代謝疾病都有密切關係。高尿酸血症是全球最常見的代謝疾病之一，構成了一項重大的公共衛生挑戰，許多國家盛行率呈上升趨勢，2022年《Scientific Reports》的系統性回顧與統合分析，指出全球成人高尿酸血症盛行率約13.5%，台灣營養與健康調查 (Nutrition and Health Study in Taiwan，NAHSIT )顯示，台灣男性高尿酸血症盛行率約22.0% ，女性症盛行率約9.7%。

生合總經理楊川賢指出，國人因為飲食與生活習慣的特性，可能成為高尿酸風險族群，因此這項研究對華人健康具有重要意義：傳統藥物雖能有效降低尿酸，卻可能伴隨腎臟損傷與心血管併發症等風險。此項研究進一步發現，FS4722益生菌可透過「腸-肝-腎軸線」的多重機轉協同調節尿酸代謝，提供一個兼具安全性與天然調節的途徑，因而成為科學界與產業界關注的焦點。

在ACLAB15大會生合發表FS4722專題研究，專家指出，嘌呤是細胞代謝所產生的物質，攝取過多高嘌呤食物會提高肝臟尿酸生成，此外，某些物質雖不含嘌呤，但其代謝過程中會間接導致尿酸的生成，使血液中尿酸濃度升高。本研究發現，FS4722具有創新性貢獻：FS4722能在腸道「源頭端」降低尿酸前驅物的吸收，並改善由高尿酸所引起之菌相失衡現象，使腸道菌相組成傾向於健康菌相組態發展，更提升腸道有益物質短鏈脂肪酸的含量。顯示FS4722能透過優化腸道環境，實現在「飲食—腸道—尿酸」鏈條上游就開始攔截尿酸。

本研究進一步發現，透過腸-肝-腎軸線，FS4722降低肝臟中尿酸生成，同時降低腎臟對尿酸的再吸收，以及提升腎臟及腸道的尿酸排泄作用。在實驗中，比較降尿酸藥物與FS4722的作用後發現，兩者都能顯著改善動物模式中的高尿酸狀態，然而，FS4722並未引發明顯腎功能損傷或組織病理異常的藥物副作用，安全性表現良好。整體而言，FS4722透過抑制肝臟尿酸生成、促進尿酸排除、調控腸道菌群與代謝物，以及分解尿酸前驅物等多重路徑「多管齊下」，展現對高尿酸代謝的預防性調節潛力。

亞洲乳酸菌協會年會暨國際研討會（ACLAB）成立於2002年，每兩年舉辦一次國際年會，暌違22年後，今（2025）年再回臺灣盛大舉辦，大會表揚生合擔任鑽石級贊助會員，共同努力推動益生菌的精準應用與國際化，由生合集團執行長楊三連代表接受大會高度榮譽肯定。