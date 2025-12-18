台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」元旦啟動 累計募款逾1.91億元

台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」將於元旦再次啟動。台灣高鐵董事長史哲與「喜憨兒社會福利基金會」董事長蕭淑珍，18日於高鐵南港站共同主持2026「高速傳愛 助學計畫」記者會邀請高鐵旅客及社會大眾，於1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款（衛部救字第1141364196號），以行動陪伴憨兒「共融學習 讓愛升級」。

史哲表示自己特別推崇「喜憨兒基金會」推動的技職教育，幫助憨兒從學習中找出各自的發展節奏、不斷前進。他更鼓勵各界踴躍透過「高速傳愛 助學計畫」捐款，不僅幫助讓憨兒學習、成長；更在基金會的努力下，進一步將喜憨兒親手製作的烘焙點心「送愛偏鄉」，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸。

蕭淑珍則表示，基金會成立30年來，陪伴全台超過9,000位憨兒與家庭，從不安走向穩定，從依賴走向自立。本次能與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛 助學計畫」對基金會來說意義深遠。因這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，希望各界共襄盛舉，將「高速」化成「愛的動能」，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

台灣高鐵公司自2010年起，每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助多個公益團體募款，16年來已與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體合作，其募得款項均由公益團體統籌運用，累計募款超過1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長。為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個，與您一同為愛撐傘。