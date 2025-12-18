快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」元旦啟動 累計募款逾1.91億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」將於元旦再次啟動。台灣高鐵董事長史哲與「喜憨兒社會福利基金會」董事長蕭淑珍，18日於高鐵南港站共同主持2026「高速傳愛 助學計畫」記者會邀請高鐵旅客及社會大眾，於1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款（衛部救字第1141364196號），以行動陪伴憨兒「共融學習 讓愛升級」。

史哲表示自己特別推崇「喜憨兒基金會」推動的技職教育，幫助憨兒從學習中找出各自的發展節奏、不斷前進。他更鼓勵各界踴躍透過「高速傳愛 助學計畫」捐款，不僅幫助讓憨兒學習、成長；更在基金會的努力下，進一步將喜憨兒親手製作的烘焙點心「送愛偏鄉」，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸。

蕭淑珍則表示，基金會成立30年來，陪伴全台超過9,000位憨兒與家庭，從不安走向穩定，從依賴走向自立。本次能與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛 助學計畫」對基金會來說意義深遠。因這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，希望各界共襄盛舉，將「高速」化成「愛的動能」，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

台灣高鐵公司自2010年起，每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助多個公益團體募款，16年來已與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體合作，其募得款項均由公益團體統籌運用，累計募款超過1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長。為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個，與您一同為愛撐傘。

捐款 董事長 高鐵

延伸閱讀

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」16年募逾1.91億 助4.1萬孩童

台灣高鐵2026寒假營隊 12/4至12/11開放網路報名

台灣高鐵傍晚再增開4班次南港至台中的南下列車 全車自由座

相關新聞

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

餐飲龍頭王品今日舉行尾牙，董事長陳正輝表示，王品已經連續三年獲利超過1.5個股本，雖然市場充滿很多變數，但近年來經營沒有...

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

房市急凍！台中最「火」重劃區 捕獲野生富爸爸出手2戶百坪豪墅

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因雙鐵優勢加上低密度開發，周邊生活機能完整，吸引建商插旗推案，掀一波推案...

中藥也須科學實證 順天堂新廠2028年上線⋯利用AI辨識藥材外觀

隨人口結構改變，醫療照護慢性病管理、高齡醫學更顯重要，漢方中藥為全球高齡醫學重要領域之一，我國中藥材長期仰賴進口，曾研發...

王品集團尾牙 董事長陳正輝喊2026營收突破200億

王品集團今天在南港展覽館一館舉辦尾牙，邀請到李多慧與味全龍啦啦隊開場表演，王品集團董事長陳正輝隨後在歡呼聲中一同高喊「T...

關稅戰突圍！貿易署助搶1.9億美元商機 機械業：組台灣隊搶訂單最有感

面對全球供應鏈重組及美國關稅戰等嚴峻挑戰，經濟部國際貿易署今統計，今年推動「智慧機械海外推廣計畫」，共協助308家次廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。