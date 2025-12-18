統一翻紅躍登撐盤主力！卜蜂跟漲 食品登類股漲幅王

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股18日再度上演季線攻防戰，電子權值股動能降溫，盤面資金持續流入防禦型傳產，其中食品類股盤中爆香，統一（1216）成為撐盤要角。

食品類股指數在統一盤中翻紅、上漲逾2%帶動下，拉出第二根紅棒，並攜手卜蜂（1215）同步走強，南僑（1702）、聯華食（1231）、愛之味（1217）、福壽（1219）等個股穩守盤上，食品類股盤中一舉登上漲幅王，成為震盪盤中的焦點族群。

統一集團併購家樂福後，營運已順利轉盈，並串聯uniopen生態圈，強化量販、超市、超商與餐飲版圖。法人指出，年末傳統旺季、雙11與周年慶效應，加上政府普發一萬元政策助攻，有望提振消費信心，使食品與通路族群在震盪盤勢中持續發揮撐盤效果。

卜蜂日前於法說會中指出，面對原物料與運費上漲壓力，已將飼料價格每公斤調升約6毛錢，以維持獲利穩定。卜蜂表示，雖然地緣政治牽動整體經濟，但公司主要仰賴進口，衝擊相對有限，反而是匯率與運費上揚對成本影響較大，目前審慎樂觀看待全年獲利，並期望明年再創新高。

從產業面來看，玉米與黃豆價格近期呈現回升走勢。肉品方面，雞肉進口量增加，毛雞價格多落在每台斤32至33元，利潤空間相對壓縮，卜蜂因此持續強化加工品銷售以提高獲利。豬肉市場則在非洲豬瘟干擾後逐步恢復，豬價自高點回落，目前約在每公斤88元，本月有望回升至90元，仍屬合理區間。

此外，卜蜂桃園肉品分切廠已完成建築與設備訂購，預計今年底或明年首季投產，長期目標年產值上看30億元，為營運再添動能。卜蜂亦被納入群益台灣精選高息ETF（00919）12月成分股調整名單，進一步吸引市場目光。

卜蜂 市場 權值股

