關稅戰突圍！貿易署助搶1.9億美元商機 機械業：組台灣隊搶訂單最有感

面對全球供應鏈重組及美國關稅戰等嚴峻挑戰，經濟部國際貿易署今統計，今年推動「智慧機械海外推廣計畫」，共協助308家次廠商，布局6個國家、9場指標性國際展覽，累計拓銷與媒合商機1.9億美元；台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，廠商對於政府在協助廠商海外參展補助與布局最有感。

貿易署為協助台灣智慧機械業者在全球行銷中搶占先機，推動「智慧機械海外推廣計畫」，今在台中舉辦成果發表會，並邀三鋒、高明、協鴻、東捷、亞磯、金爪等台灣智造企業分享全球行銷經驗。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，會員廠商對於政府在協助廠商海外參展補助與布局最有感，可感受政府對廠商關心與重視，尤其是外貿協會帶領台灣廠商組「台灣隊」、設置台灣館打團體戰，壯大聲勢，以及外易署與外貿協會協助廠商與國外買家一對一採購洽談媒合，是最有感的。

貿易署長劉威亷說，感謝執行單位精密機械研究發展中心與外貿協會的盡心盡力，多年來攜手台灣機械工業同業公會等公協會夥伴，共創2021年至2023年第一個3年計畫的豐碩成果。

2024年起持續推動4年的「智慧機械海外推廣計畫」，協助12家廠商運用AI技術一鍵生成多元語言產品推廣影片，並輔導逾60家業者強化數位戰力，提升國際能見度。

劉威亷說明，今年適逢歐洲展覽大年，貿易署帶領業者前進德國漢諾威的工具機展、木工機展，以及杜塞道夫橡塑膠展等世界級展會，新興市場持續耕耘印、泰，今年更首度鎖定印尼，組團參加印尼製造展，助業者切入東協在地供應鏈。