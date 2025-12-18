惠譽估臺鐵公司明年起 EBITDA 轉正 調漲票價扭轉營運虧損

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評已授予國營臺灣鐵路股份有限公司（臺鐵公司）AAA(twn)的首次國內長期評等，展望穩定。惠譽同時基於其國內長期評等授予其F1+(twn)的國內短期評等。

惠譽將臺鐵公司視為投資並營運臺灣廣大的傳統鐵路網絡的重要政策性實體。惠譽認爲，該公司與臺灣政府關係密切，其近期的公司化改革不會削弱政府的支援力度。惠譽預期，臺灣政府的支援將持續強勁，這體現於臺灣政府有明確的財政框架支援臺鐵公司營運及資本支出的需求。

惠譽依據其《政府相關企業評等準則》授予臺鐵公司的支援得分為50分（最高得分為60分），反映政府在必要時該公司提供特別支援的可能性為非常確定。政府將臺鐵公司覆蓋全島的鐵路網視為關鍵基礎設施。惠譽認為政府有強烈動機防止臺鐵公司違約，因為隨之而來的鐵路服務中斷可能損害政府的職能與利益，並對社會造成負面影響。

臺鐵公司受益於政府發起旨在改善其財務狀況的財務改革計畫，且已獲准的票價調整將提升其營收前景。預計在惠譽的評等情境下，臺鐵公司自2026年起將實現EBITDA轉正，因為2025年6月起實施的票價調漲措施可助力扭轉營運虧損的局面。另外資產開發所產生的租賃收入將促使公司槓桿率（按淨債務/EBITDA比率衡量）到2029年底降至9倍以下。

惠譽指出，由於在交通體系中具備強大且具競爭力的地位，臺鐵公司服務需求波動性較低。該公司運營著市中心的車站並提供經濟實惠的城際通勤服務，而此類需求通常較穩定。2024年，日均載客量達約65萬人次，超越2019年疫情前峰值，且票務收入達179億元，佔總營收約75%。2025年6月票價調整後，7月至10月期間客運量同比增長3.4%。票價上調對客運量影響有限，因為臺鐵公司的定價與車站位置仍具競爭優勢。

交通部直接持有臺鐵公司全部股權，並依據《國營事業管理法》對該公司的營運活動、財務規劃及人事管理擁有決策權。交通部負責核准臺鐵公司的年度業務計畫與預算提案，並對該公司進行臨時性及定期考核。臺鐵公司是有高度影響力的政府相關企業，並依據《國營事業管理法》該公司可不受盈利限制發行債券。惠譽將該公司視為參考發行人，因為其通常在政府預算撥款前透過舉借債務開展政策性業務。鑒於此，惠譽認為政府具備強烈的動機為公司提供及時支援，因該公司若違約極可能影響臺灣其他類似政府相關企業。

