巨生醫肝癌 MRI顯影劑MPB-1523 多國多中心三期臨床進度符合預期

巨生醫（6827）近日宣布，自主研發之肝癌 MRI顯影劑 MPB‑1523 多國多中心臨床三期試驗，預計將於明年第1季向美國 FDA 提出 Pre‑IND 諮詢，近期正在訪談執行臨床三期醫院醫師。此一進展代表 MPB‑1523 商業化布局再邁入關鍵里程碑。

巨生醫的MPB‑1523 為目前市場上唯一不含重金屬的肝癌 MRI 顯影劑，採用聚乙二醇化氧化鐵奈米粒子技術。長期從事肝癌影像診斷的大陸臨床權威醫師在檢視MPB-1523臨床二期試驗結果後指出，MPB-1523 搭配 TrueFISP MRI 序列，可同時呈現明亮的血管結構、中等訊號的腫瘤血栓，以及因MPB-1523攝取而訊號降低的肝臟背景，形成具高度辨識度的「三重對比影像表現」。

巨生醫表示，MPB-1523此一影像特性使肝癌血管侵犯的判讀更為直觀，為臨床提供一種新穎且具高度實用性的無創診斷工具，擁有傳統顯影劑過去未曾著墨的顯著優勢。該名醫師進一步表示，依據目前臨床影像觀察，MPB-1523 具備於臨床三期試驗中進一步系統性評估肝癌血管侵犯之潛力。特別是仍可適用於肝腎功能不全患者族群中，現行顯影劑使用受限，而 MPB-1523 有望補足此一臨床空缺，對未被滿足的臨床需求與高度市場發展潛力具備實質意義。

此外，MPB‑1523 已完成 FDA 在 End of Phase 2 會議中所要求補充的臨床設計與製造資料，並將於取得 Pre‑IND正式回覆後，陸續向美國、台灣及中國同步提出臨床三期 IND 申請。公司同時與多家藥廠積極洽談授權合作，預期 MPB‑1523 將成為推動公司未來營運成長的重要產品線。

巨生醫指出，MPB‑1523 多國多中心臨床三期試驗進度如預期推進，主要因團隊以符合多國醫療法規的高標準，同步於美國、中國及台灣醫療中心執行臨床試驗，並持續優化製程與生產流程，使產品品質符合多國 GMP 規範。

巨生醫進一步說明，依據目前臨床數據推估，MPB‑1523進入臨床三期 IND 階段後，其適應症有望從原發性與轉移性肝癌擴大至癌前病變監測，從檢測輔助用途提升至預兆診断功能。此一擴增將大幅提升產品價值與市場應用範圍，加速產品商轉時程，強化公司未來營收與獲利成長動能。