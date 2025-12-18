王品尾牙開出豪氣第一槍 陳正輝：明年台灣營收要突破200億元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品18 日舉辦年度尾牙，是今年大型企業尾牙的第一棒。嚴雅芳／攝影
王品18 日舉辦年度尾牙，是今年大型企業尾牙的第一棒。嚴雅芳／攝影

王品（2727）18 日舉辦年度尾牙，是今年大型企業尾牙的第一棒。王品台灣今年營收接近 190億元，董事長陳正輝在台上指出，王品台灣明年將以200億元為目標，全體團隊已準備再拚新里程碑。以合併營收來看，王品今年前11月營收已達212億元，全年將再創歷史新高，明年有望再締新猷。

陳正輝表示，王品連續三年獲利率都超過一個半股本，這樣的成果得來並不容易，王品不是科技業，餐飲業以人為本，每一道菜都要端得好、每一位顧客都要照顧好，才能換來今日的成績。他強調，全體夥伴一整年的努力，是集團能在競爭激烈的市場中維持佳績的關鍵。

他指出，王品在台灣市場已累積深厚規模，擁有眾多品項與橫跨不同領域的多品牌陣容，在國內餐飲市場中屬少見的體量與完整度，這些都是多年持續投入後的成果。

王品今年尾牙選在南港展館舉辦，並由晶華酒店提供團膳。陳正輝說，這場活動象徵公司向所有同仁表達感謝，也期望團隊凝聚力持續提升。

王品大方犒賞同仁，今年重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴尾牙盛會，並邀請味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩等熱情演出，同仁最期待的抽獎活動，將豪發3千個獎項，總計近千萬摸彩獎金。這也是在南港展覽館今年底第一場大型企業尾牙，以餐飲龍頭之姿為今年企業尾牙熱潮正式點火。

王品台灣今年營收接近 190億元，董事長陳正輝在台上指出，王品台灣明年將以200億元為目標。嚴雅芳／攝影
王品台灣今年營收接近 190億元，董事長陳正輝在台上指出，王品台灣明年將以200億元為目標。嚴雅芳／攝影

王品 尾牙 餐飲業

