王品集團尾牙董事長陳正輝喊 2026營收突破200億元
王品（2727）集團尾牙董事長陳正輝領軍團隊進場，現場大喊「JEAM王品齊心協力共創非凡；陳正輝也期許王品2026年集團營收突破200億元。
陳正輝感性指出，感謝所有同仁的努力，王品集團連續三年獲利率創新高，連續3年賺進1.5個股本，我們不是科技業，我們必須要把每一個盤子都端好，要做到這樣子，非常不容易，最多的品牌、最多的品業，最多的夥伴，擴大舉辦尾牙活動，
