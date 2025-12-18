快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

王品集團尾牙董事長陳正輝喊 2026營收突破200億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
啦啦隊女神李多慧也來尾牙活動。黃淑惠攝
啦啦隊女神李多慧也來尾牙活動。黃淑惠攝

王品（2727）集團尾牙董事長陳正輝領軍團隊進場，現場大喊「JEAM王品齊心協力共創非凡；陳正輝也期許王品2026年集團營收突破200億元。

陳正輝感性指出，感謝所有同仁的努力，王品集團連續三年獲利率創新高，連續3年賺進1.5個股本，我們不是科技業，我們必須要把每一個盤子都端好，要做到這樣子，非常不容易，最多的品牌、最多的品業，最多的夥伴，擴大舉辦尾牙活動，

王品集團董事長陳正輝（右）很早就來到尾牙現場準備。黃淑惠攝
王品集團董事長陳正輝（右）很早就來到尾牙現場準備。黃淑惠攝
王品集團今尾牙「JEAM王品齊心協力共創非凡」。黃淑惠攝
王品集團今尾牙「JEAM王品齊心協力共創非凡」。黃淑惠攝
陳正輝期許王品2026年集團營收突破200億元。黃淑惠攝
陳正輝期許王品2026年集團營收突破200億元。黃淑惠攝
陳正輝領軍大喊「JEAM王品齊心協力共創非凡」。黃淑惠攝
陳正輝領軍大喊「JEAM王品齊心協力共創非凡」。黃淑惠攝

王品集團 陳正輝 尾牙

延伸閱讀

同業羨煞！護理師曝醫院普發2萬、年終6月 外加千元頂級可麗露

用餐送A5和牛、排骨酥、鮮魷！王品「連開7間鍋物店」員林、新店都有

辛龍喪妻神隱5年正式復出！深夜19字吐心聲

年末限定！北捷推出「1免費服務」 網讚貼心：尾牙噴射祭要來了

相關新聞

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

房市急凍！台中最「火」重劃區 捕獲野生富爸爸出手2戶百坪豪墅

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因雙鐵優勢加上低密度開發，周邊生活機能完整，吸引建商插旗推案，掀一波推案...

中藥也須科學實證 順天堂新廠2028年上線⋯利用AI辨識藥材外觀

隨人口結構改變，醫療照護慢性病管理、高齡醫學更顯重要，漢方中藥為全球高齡醫學重要領域之一，我國中藥材長期仰賴進口，曾研發...

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，1...

關稅戰突圍！貿易署助搶1.9億美元商機 機械業：組台灣隊搶訂單最有感

面對全球供應鏈重組及美國關稅戰等嚴峻挑戰，經濟部國際貿易署今統計，今年推動「智慧機械海外推廣計畫」，共協助308家次廠商...

王品尾牙開出豪氣第一槍 陳正輝：明年台灣營收要突破200億元

王品（2727）18 日舉辦年度尾牙，是今年大型企業尾牙的第一棒。王品台灣今年營收接近 190億元，董事長陳正輝在台上指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。