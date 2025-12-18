2025北台灣推案量1.1兆元、年減三成 新竹、台北腰斬

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
住展雜誌18日發布，2025年北台灣新成屋、預售屋住宅產品推案量達1.1兆元，年減30.6%，探2020年以來新低，以新竹地區衰退最多，年減50.4%，次低為台北市年減47.5%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年房市飽受貸款不易與央行打房政策之苦，買氣不振，建商推案謹慎，除非品牌實力、開案地段與小宅規劃三者兼具才敢嘗試上場，不然則是一延再延不得不公開，否則多不願貿然搶進，與前幾年的低利、股市帶動等利多熱況天壤之別，要不是年底數個破百億元指標案千呼萬喚始出來，推案成績本被看衰跌破兆元。

北台灣各縣市表現上，除了宜蘭地區因為以內需為主，推案腳步按照自行時程規畫，且比較基期低，一片逆勢中突圍年增13.7%，全年推案量為270億元。

其餘縣市一致走衰，新竹地區最慘，去年有1525.3億元的推案量，今年只有約756.2億元，僅竹北市豐邑建設一案約60多億元案量為指標，餘皆未及40億元，與去年還有新竹帝寶數個系列案加總推上數百億元，以及春福、富宇、昌益、寶佳等建商的50-90億元大案，兩樣情不言可喻。

台北市去年推案量為4467.6億元，今年也砍半落至2343.8億元，不比去年有文山區的元利建設千億元量體新案大幅拉抬，還有華固、新潤、潤隆、中工、國賓大建設等數個破百億元大案，今年僅中正區、南港區二案來到百億元，大部分未及50億元，首都高房價、去化慢的特性，建商不敢輕忽。

桃園市有來到三成的減幅，今年共計推出2869.4億元案量，去年為4184.9億元，去年在中路、A7重劃區，與客運園區共有四案均破百億元，今年只有大有地區的新潤案有此量體，其他案多數在60億元以下，桃園市的北台灣投資客大本營特性，如今投資氛圍深受打擊，建商出清舊案為當務之急，推案勢必保守。

新北市去年推出5383.1億元，今年為4842.9億元，減幅一成，相對溫和，在板橋區、三重區、新店區、林口區、新莊區、中和區、永和區、泰山區都不乏百億元案撐起量能，多有重劃區案量大，早已規劃下仍得亮相，惟推案個數少了一成五，亦有部分新案分階段、調整價格、修改產品規格，還是可見建商如履薄冰的態度。

外圍縣市基隆市大幅減少七成，今年僅推86.8億元，而去年能有291.2億元的推案量主因暖暖區的百億元大案強力拉抬，在安樂區、七堵區也各有四、五十億元的指標案，都令今年回歸基本盤而顯巨幅落差，看待二線地區房市得隨時留意打回原形的風險。

陳炳辰分析，2026年可以期待選舉的利多政策、降息趨勢、股市獲利了結轉往房市的機率，甚至央行態度軟化的可能性，加上如雙北的南港區、北投區、板橋區、林口區，和桃園市的中壢區、龜山區，及新竹地區的東區、竹北市都有指標案現蹤跡。

雖不至於戲劇性的V型反彈，但不一定過分悲觀，且按照先前房地合一稅首波實施之際的大震盪，隔年也逐步走出陰霾，或可推測推案量不再下探，微幅回溫一成以內也不無機會。

資料來源／住展雜誌
