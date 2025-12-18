國光生技、安特羅同獲防疫金獎 2025十大疫苗新聞入列

國光生技（4142）宣布，國光生技與子公司安特羅生技（6564）獲頒防疫企業金獎，由於國光生技集團長期提供員工及眷屬免費流感疫苗接種，接種率超過七成，近年來更加碼高風險工作同仁免費施打破傷風疫苗，並提供員工年幼子女免費腸病毒疫苗接種，為全體員工及老少眷屬建置更完整的防疫保護網。

由台灣疫苗推動協會主辦的企業防疫聯盟「防疫尖兵獎」，今年共有41家企業分獲金、銀、銅獎，國光生技與安特羅同獲防疫金獎肯定，並由疾病管制署副署長林明誠頒獎表揚。協會指出，得獎企業普遍具備三大特色：主動規劃疫苗教育與衛教活動、設置接種專區或安排醫護到場施打、並設計員工及部分家屬的接種鼓勵方案，落實「從職場延伸到家庭」的健康防護網。反映企業不再將疫苗僅視為員工福利，而是組織韌性、營運風險管理與永續治理的重要指標之一。

而在17日公布2025年疫苗十大新聞中，國光生技流感疫苗南半球藥證進度與安特羅越南申請藥證也同步入列。協會表示，產業動能也是今年疫苗新聞的一大亮點，「國光生再獲巴西GMP認證，目標2026年底取證流感疫苗進軍南半球」與「安特羅腸病毒A71疫苗進軍越南」，顯示本土疫苗產業的國際競爭力逐步提升。

台灣疫苗推動協會常務理事長黃玉成強調，疫苗產業具戰略性與高度技術門檻，台灣若能在製程技術、生物製劑品質與供應鏈管理持續深耕，將有機會強化台灣在亞太疫苗市場的戰略地位。他也期許國光生技持續精進流感疫苗，開發適合高齡長者的流感疫苗劑型，進一步造福國人健康。