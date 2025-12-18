快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

國光生技、安特羅同獲防疫金獎 2025十大疫苗新聞入列

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生技（4142）宣布，國光生技與子公司安特羅生技（6564）獲頒防疫企業金獎，由於國光生技集團長期提供員工及眷屬免費流感疫苗接種，接種率超過七成，近年來更加碼高風險工作同仁免費施打破傷風疫苗，並提供員工年幼子女免費腸病毒疫苗接種，為全體員工及老少眷屬建置更完整的防疫保護網。

由台灣疫苗推動協會主辦的企業防疫聯盟「防疫尖兵獎」，今年共有41家企業分獲金、銀、銅獎，國光生技與安特羅同獲防疫金獎肯定，並由疾病管制署副署長林明誠頒獎表揚。協會指出，得獎企業普遍具備三大特色：主動規劃疫苗教育與衛教活動、設置接種專區或安排醫護到場施打、並設計員工及部分家屬的接種鼓勵方案，落實「從職場延伸到家庭」的健康防護網。反映企業不再將疫苗僅視為員工福利，而是組織韌性、營運風險管理與永續治理的重要指標之一。

而在17日公布2025年疫苗十大新聞中，國光生技流感疫苗南半球藥證進度與安特羅越南申請藥證也同步入列。協會表示，產業動能也是今年疫苗新聞的一大亮點，「國光生再獲巴西GMP認證，目標2026年底取證流感疫苗進軍南半球」與「安特羅腸病毒A71疫苗進軍越南」，顯示本土疫苗產業的國際競爭力逐步提升。

台灣疫苗推動協會常務理事長黃玉成強調，疫苗產業具戰略性與高度技術門檻，台灣若能在製程技術、生物製劑品質與供應鏈管理持續深耕，將有機會強化台灣在亞太疫苗市場的戰略地位。他也期許國光生技持續精進流感疫苗，開發適合高齡長者的流感疫苗劑型，進一步造福國人健康。

流感疫苗 國光生 生技

延伸閱讀

「大S流感逝世」奪疫苗十大新聞之首 李秉穎：流感非感冒劑症狀要注意

114年疫苗10大新聞出爐 「大S染流感驟逝」奪冠

長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣

公費肺鏈疫苗將由20及21價取代將於月底公布上路時間、適用對象

相關新聞

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

房市急凍！台中最「火」重劃區 捕獲野生富爸爸出手2戶百坪豪墅

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因雙鐵優勢加上低密度開發，周邊生活機能完整，吸引建商插旗推案，掀一波推案...

中藥也須科學實證 順天堂新廠2028年上線⋯利用AI辨識藥材外觀

隨人口結構改變，醫療照護慢性病管理、高齡醫學更顯重要，漢方中藥為全球高齡醫學重要領域之一，我國中藥材長期仰賴進口，曾研發...

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，1...

關稅戰突圍！貿易署助搶1.9億美元商機 機械業：組台灣隊搶訂單最有感

面對全球供應鏈重組及美國關稅戰等嚴峻挑戰，經濟部國際貿易署今統計，今年推動「智慧機械海外推廣計畫」，共協助308家次廠商...

王品尾牙開出豪氣第一槍 陳正輝：明年台灣營收要突破200億元

王品（2727）18 日舉辦年度尾牙，是今年大型企業尾牙的第一棒。王品台灣今年營收接近 190億元，董事長陳正輝在台上指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。